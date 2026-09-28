Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός – Την εντόπισε το Medwatch» (vid)

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η Μαρία Καρυστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που ελέγχει τις διαδικτυακές αναφορές γιατρών.

Στα ευρήματα του Medwatch, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που ελέγχει διαδικτυακές διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών, βρίσκεται και η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η πλατφόρμα εντόπισε αναφορές που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα της Μαρίας Καρυστιανού και ειδικότερα την παρουσίαση υπηρεσιών που συνδέονται με την αποκαλούμενη «κβαντική ιατρική» και τη χρήση συσκευής βιοανάδρασης. Το Medwatch έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει τέτοιες αναφορές και να τις διαβιβάζει στους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω έλεγχο.

Τι είπε για τον έλεγχο

«Μέσα στα ευρήματα του Medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του δεν υπάρχει αντίστοιχη αναγνωρισμένη ειδικότητα στην ιατρική και κάνοντας αναφορά σε μηχάνημα βιοανάδρασης που, όπως είπε, επίσης δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο την Καρυστιανού, αλλά εντάσσεται στη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται και σε άλλους γιατρούς. «Η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά», είπε, σημειώνοντας ότι τυχόν κυρώσεις δεν θα αποφασιστούν από το υπουργείο αλλά από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο των υπηρεσιών που, σύμφωνα με τον ίδιο, προωθεί η Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εναλλακτική προσέγγιση και ότι οι γιατροί είναι εκείνοι που θα κρίνουν εάν μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ασθενείς.

Η απάντηση της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για την «κβαντική ιατρική», εξηγώντας ότι δεν χρησιμοποιεί τον όρο ως ιατρική ειδικότητα, αλλά αναφέρεται σε εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στη διάγνωση και την πρόληψη.

Η ίδια έχει χαρακτηρίσει αυτές τις πρακτικές μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης και έχει υποστηρίξει ότι ως παιδίατρος, όταν αντιμετωπίζει ασθένειες όπως πνευμονία ή αμυγδαλίτιδα, ακολουθεί τα καθιερωμένα ιατρικά πρωτόκολλα. Παράλληλα, έχει πει ότι την ενδιαφέρουν συμπληρωματικές μέθοδοι που αφορούν την πρόληψη και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του οργανισμού.

Το Medwatch παρουσιάστηκε από το υπουργείο Υγείας τον Σεπτέμβριο ως ψηφιακό εργαλείο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σαρώνει το διαδίκτυο και τα social media για περιεχόμενο που αφορά την προβολή ιατρικών υπηρεσιών και μπορεί να διαβιβάζει ευρήματα στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς.

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