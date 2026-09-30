Βρήκαν την χαμένη πόλη που υπήρχε πριν από το Παρίσι: Το τείχος 2.000 ετών που συνδέεται με τη Λουτέτια του Ιούλιου Καίσαρα

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τείχος 20 μέτρων κάτω από το Hôtel-Dieu, δίπλα στη Notre-Dame, που μπορεί να αποτελεί το πρώτο υλικό ίχνος της αρχαίας Λουτέτιας

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως στο Παρίσι ένα εύρημα που ενδέχεται να λύσει ένα μυστήριο αιώνων, την ακριβή τοποθεσία της αρχαίας Λουτέτιας, του γαλατικού οικισμού που θεωρείται πρόδρομος της σημερινής γαλλικής πρωτεύουσας.

Στην αυλή του ιστορικού νοσοκομείου Hôtel-Dieu, στην Île de la Cité και λίγα μέτρα από τον καθεδρικό ναό της Notre-Dame, αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό τείχος από πέτρα και ξύλο, μήκους περίπου 20 μέτρων. Το εύρημα χρονολογείται, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων άνθρακα-14, μεταξύ 200 και 10 π.Χ. και η κατασκευή του παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στις γαλατικές οχυρώσεις της ύστερης Εποχής του Σιδήρου.

Το τείχος κάτω από το νοσοκομείο

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026 από την αρχαιολογική υπηρεσία της πόλης του Παρισιού και το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας (Inrap), στο πλαίσιο των εργασιών αναδιάρθρωσης του Hôtel-Dieu. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν τοίχο στον οποίο μεγάλοι λίθοι συνδυάζονται με ξύλινα δοκάρια τοποθετημένα οριζόντια και εγκάρσια.

Η τεχνική αυτή είναι χαρακτηριστική ορισμένων γαλατικών οχυρώσεων της περιόδου. Πίσω από το τείχος βρέθηκε επίσης τεχνητή πλατφόρμα από άμμο και χαλίκια, πάχους σχεδόν δύο μέτρων, ενώ μπροστά του εντοπίστηκαν κατάλοιπα ξύλινου κτιρίου που είχε καταστραφεί από φωτιά. Το ίδιο το τείχος φέρει έντονα σημάδια πυρκαγιάς. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν ακόμη απανθρακωμένους σπόρους, στοιχεία που δείχνουν ότι στην περιοχή υπήρχε χώρος αποθήκευσης.Στη βάση του τείχους εντοπίστηκε, επιπλέον, γαλατική αιχμή δόρατος.

Μήπως είναι η Λουτέτια που περιέγραψε ο Ιούλιος Καίσαρας;

Η ανακάλυψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή μέχρι σήμερα η γαλατική Λουτέτια ήταν γνωστή κυρίως από τις γραπτές αναφορές του Ιούλιου Καίσαρα. Ο Ρωμαίος στρατηγός αναφέρει στο De Bello Gallico ότι το 53 π.Χ. ταξίδεψε στη Λουτέτια, όπου συγκάλεσε συνέλευση γαλατικών λαών. Έναν χρόνο αργότερα, κατά τη μάχη της Λουτέτιας, οι Parisii, η γαλατική φυλή της περιοχής, φέρεται να έκαψαν τις εγκαταστάσεις τους ώστε να μην πέσουν στα χέρια των Ρωμαίων. Ο Καίσαρας περιέγραψε τη Λουτέτια ως οχυρωμένο οικισμό σε νησί του Σηκουάνα, το οποίο συνδεόταν με τις όχθες μέσω γεφυρών. Για αιώνες, η Île de la Cité θεωρούνταν η πιθανότερη τοποθεσία. Ωστόσο, η απουσία αδιαμφισβήτητων αρχαιολογικών στοιχείων είχε οδηγήσει ορισμένους ερευνητές να εξετάσουν και την περιοχή της Ναντέρ, δυτικά του σημερινού Παρισιού.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζει την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική, αλλά υπογραμμίζει ότι χρειάζεται περαιτέρω επιστημονική μελέτη προτού επιβεβαιωθεί οριστικά η λειτουργία και η χρονολογία του τείχους. «Η επιστημονική προσοχή απαιτεί ακόμη να επαληθευτούν η λειτουργία και η χρονολογία του, όμως η σύγκλιση των στοιχείων είναι σήμερα ιδιαίτερα αξιοσημείωτη», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Catherine Pégard. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό τον συνδυασμό των στοιχείων, η γαλατική τεχνική κατασκευής, η χρονολόγηση, τα ίχνη μεγάλης πυρκαγιάς, τα κεραμικά της εποχής του Καίσαρα και η αιχμή του δόρατος δημιουργούν ένα σύνολο ενδείξεων που συνδέει το εύρημα με την αρχαία Λουτέτια. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί οριστικά πως πρόκειται για το τείχος που περιέγραψε ο Καίσαρας. Η έρευνα συνεχίζεται.

Η ανασκαφή θα δώσει περισσότερες απαντήσεις

Οι αρχαιολόγοι θα προσπαθήσουν τώρα να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λειτουργία του τείχους και τη σχέση του με την υπόλοιπη εγκατάσταση. Παράλληλα, η ευάλωτη κατάσταση του ευρήματος καθιστά δύσκολη τη διατήρησή του στο σημείο όπου βρέθηκε. Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει ότι πρόκειται να δημιουργηθεί καλούπι για την ανακατασκευή τμήματος του τείχους, με τη χρήση και αυθεντικών λίθων, ενώ σε επόμενο στάδιο τμήμα της ανακατασκευής αναμένεται να παρουσιαστεί σε μουσείο του Παρισιού.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής ψηφιακή καταγραφή, μεταξύ άλλων με φωτογραμμετρία και τρισδιάστατη αναπαράσταση, ώστε να διατηρηθεί ψηφιακά η εικόνα της κατασκευής. Η ανακάλυψη, εφόσον επιβεβαιωθεί η σύνδεσή της με τη Λουτέτια, θα αποτελέσει το πρώτο σημαντικό υλικό τεκμήριο για τον γαλατικό οικισμό που περιέγραψε ο Καίσαρας και θα ενισχύσει την άποψη ότι η προ-ρωμαϊκή Λουτέτια βρισκόταν στην Île de la Cité, στην καρδιά του σημερινού Παρισιού.

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