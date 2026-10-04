Θιβέτ: Πάγος 128.000 ετών είναι ο αρχαιότερος που έχει βρεθεί εκτός Αρκτικής και Ανταρκτικής

Επιστήμονες χρονολόγησαν πάγο στο οροπέδιο Guliya του Θιβέτ που παρέμεινε παγωμένος για τουλάχιστον 128.000 χρόνια, διατηρώντας στοιχεία για το κλίμα της Γης.

Στα βουνά του Θιβέτ βρίσκεται ο αρχαιότερος συνεχώς παγωμένος πάγος που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα εκτός των πολικών περιοχών, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Το οροπέδιο Guliya, στο βορειοδυτικό Θιβέτ, διατηρεί πάγο που παρέχει στους επιστήμονες ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχείο για την ιστορία του κλίματος της Γης. Ερευνητές από το Ohio State University μελέτησαν δύο πυρήνες πάγου που είχαν ληφθεί από το οροπέδιο, ο ένας το 1992 και ο άλλος το 2015. Και οι δύο είχαν μήκος περίπου 310 μέτρα. Για να προσδιορίσουν την ηλικία του πάγου, οι επιστήμονες εξέτασαν τα ισοτοπικά μοτίβα που καταγράφονται μέσα στους πυρήνες και τα συνέκριναν με καλά χρονολογημένα δεδομένα από σταλαγμίτες σε κοντινά σπήλαια.

Η ανάλυση έδειξε ότι μέρος του πάγου παρέμεινε παγωμένο για τουλάχιστον 128.000 χρόνια. Η ηλικία αυτή τοποθετεί τον σχηματισμό του πάγου περίπου στην εποχή κατά την οποία ορισμένοι σύγχρονοι άνθρωποι εγκατέλειπαν για πρώτη φορά την Αφρική. «Πρόκειται για ένα πραγματικά κρίσιμο εύρημα, επειδή εκτός των πολικών περιοχών αυτός είναι ο μόνος πυρήνας πάγου από ορεινή περιοχή που φτάνει τόσο πίσω στον χρόνο», δήλωσε ο Lonnie Thompson, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής Επιστημών της Γης στο Byrd Polar Research Center του Ohio State University.

Πάγος από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι το παγοκάλυμμα του Guliya περιέχει πάγο από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων. Συγκεκριμένα, δείγμα πάγου που είχε ληφθεί περίπου 50 εκατοστά από την άκρη του παγετώνα χρονολογήθηκε περίπου 24.000 ετών. Η τελευταία Εποχή των Παγετώνων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 11.700 χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη του Ολόκαινου ,στο τέλος δηλαδή της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων, της γεωλογικής εποχής στην οποία ζούμε σήμερα. Σύμφωνα με τον Thompson, η παρουσία αυτού του τόσο παλιού πάγου δείχνει ότι τα μεγάλα παγοκαλύμματα της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων παρέμειναν στο Θιβέτ και κατά τα πρώτα χρόνια του Ολόκαινου.

Ο πάγος δεν διατηρεί μόνο νερό από το μακρινό παρελθόν. Μέσα στους πυρήνες του βρίσκονται επίσης χημικά στοιχεία που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούσαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι ερευνητές εντόπισαν, σε βάθος περίπου 187 μέτρων, αυξημένες συγκεντρώσεις δύο ραδιενεργών ισοτόπων, του βηρυλλίου-10 και του χλωρίου-36. Εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη καταγραφή συνδέεται με το λεγόμενο γεωμαγνητικό επεισόδιο Laschamp, ένα γεγονός που σημειώθηκε πριν από περίπου 41.000 χρόνια, όταν το μαγνητικό πεδίο της Γης εξασθένησε προσωρινά. Η εξασθένηση αυτή επέτρεψε σε περισσότερες κοσμικές ακτίνες να φτάσουν στην ατμόσφαιρα, αφήνοντας το σχετικό αποτύπωμα στον πάγο.

Ο παλιός πάγος κινδυνεύει να χαθεί

Παρά τη μοναδική αξία του ως αρχείου της ιστορίας της Γης, ο πάγος αυτός δεν είναι άτρωτος. Παγετώνες που παρέμειναν παγωμένοι για δεκάδες χιλιάδες χρόνια λιώνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς, καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το ίδιο φαινόμενο καταγράφεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη, από τις Άλπεις έως τις Άνδεις.

Ορισμένοι παγετώνες στη Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνιας εκτιμάται ότι υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 30.000 χρόνια, όμως σήμερα βρίσκονται στα πρόθυρα εξαφάνισης. Αν αυτοί οι παγετώνες εξαφανιστούν, τα γυμνά βουνά που βρίσκονται από κάτω θα γίνουν ορατά για πρώτη φορά σε ανθρώπους.

Τα 128.000 χρόνια κάνουν τον πάγο του Guliya εξαιρετικά παλιό, ιδιαίτερα επειδή βρίσκεται εκτός των πολικών περιοχών. Ωστόσο, ακόμη παλαιότερος πάγος έχει βρεθεί στην Ανταρκτική και την Αρκτική. Ο παλαιότερος γνωστός πάγος χρονολογείται περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια πριν και έχει εντοπιστεί στην περιοχή Allan Hills της Ανατολικής Ανταρκτικής. Οι επιστήμονες συνεχίζουν την αναζήτηση ακόμη παλαιότερων δειγμάτων, επομένως το συγκεκριμένο ρεκόρ ενδέχεται να καταρριφθεί στο μέλλον.

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