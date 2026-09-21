Στα 4.000 μέτρα, 71χρονος ζει με 150 πρόβατα: «Εδώ δεν φτάνουν ούτε οι ασθένειες»

Ο Χουανίτο ζει σε μεγάλο υψόμετρο, φροντίζει το κοπάδι του και βρίσκει χαρά στην ησυχία, την οικογένεια και τη μουσική

Στα 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί όπου η καθημερινότητα διαμορφώνεται από το υψόμετρο, το κρύο και την απομόνωση, ο 71χρονος Χουανίτο συνεχίζει να φροντίζει το κοπάδι του. Ζει στα οροπέδια του Ισημερινού, μαζί με ένα μέρος της οικογένειάς του, έχοντας ως βασική ασχολία την εκτροφή περίπου 150 προβάτων.

Η ζωή του απέχει πολύ από τους ρυθμούς των πόλεων. Οι ημέρες του περνούν στη φύση, ανάμεσα στα ζώα και στις απλές καλύβες της περιοχής. Για τον ίδιο, η ηρεμία και η απόσταση από τη φασαρία του σύγχρονου κόσμου δεν αποτελούν στερήσεις, αλλά στοιχεία μιας καθημερινότητας που έχει επιλέξει να ακολουθήσει συνειδητά.

Η ζωή στα 4.000 μέτρα

Ο Χουανίτο ζει σε μια περιοχή όπου η πρόσβαση δεν είναι εύκολη και οι συνθήκες είναι αν μη τι άλλο δύσκολες Η φροντίδα του κοπαδιού απαιτεί καθημερινή εργασία, ενώ η ζωή σε μεγάλο υψόμετρο σημαίνει ότι η οικογένεια πρέπει να προσαρμόζεται στο περιβάλλον και στις απαιτήσεις του.

Οι κατοικίες είναι απλές, χωρίς τις ανέσεις που θεωρούνται δεδομένες στις πόλεις. Η καθημερινότητα οργανώνεται γύρω από τις ανάγκες των ζώων και τις πρακτικές δουλειές που πρέπει να γίνουν. Δεν υπάρχει η ίδια ευκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποδομές, ενώ η απομόνωση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ζωής τους.

Παρά τις δυσκολίες, ο Χουανίτο περιγράφει τη ζωή του με τρόπο που αναδεικνύει την αξία της ησυχίας. Όπως αναφέρει, «εδώ ούτε καν φτάνουν οι ασθένειες. Είμαστε ευτυχισμένοι με την ηρεμία».

Μια οικογένεια μακριά από την πόλη

Ο 71χρονος δεν ζει εντελώς μόνος. Μαζί του βρίσκονται τα 6 παιδιά και τα 6 εγγόνια του, με τα οποία μοιράζεται την καθημερινότητα και τις απαιτήσεις της ζωής στην περιοχή. Η οικογενειακή παρουσία έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι αποστάσεις και οι συνθήκες κάνουν την καθημερινή ζωή διαφορετική από εκείνη των αστικών κέντρων.

Η ζωή στη φύση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα της εργασίας. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο Χουανίτο παίζει φλάουτο, μια μικρή αλλά χαρακτηριστική εικόνα της καθημερινότητάς του. Μέσα σε ένα τοπίο που μοιάζει να κινείται με διαφορετικό ρυθμό, η μουσική αποτελεί μέρος της ζωής του, όπως και η φροντίδα των ζώων.

Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσα από βίντεο των δημιουργών περιεχομένου Χοσουέ και Ελίε, οι οποίοι κατέγραψαν στιγμές από τη ζωή του. Μέσα από τις εικόνες, το κοινό έρχεται σε επαφή με έναν τρόπο ζωής που παραμένει στενά συνδεδεμένος με την κτηνοτροφία, την οικογένεια και το φυσικό περιβάλλον.

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