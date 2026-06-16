Εταιρεία δοκίμασε την τετραήμερη εργασία, πέτυχε και το πήγε λίγο παραπέρα: 32 ώρες, όποιες μέρες θες!

Βρετανική εταιρεία εφαρμόζει ένα επαναστατικό μοντέλο 32 ωρών, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εργάζονται όποια ημέρα θέλουν, ακόμη και το Σαββατοκύριακο.

Η συζήτηση για τη μείωση της εργάσιμης εβδομάδας συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη, καθώς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις εξερευνούν νέες φόρμουλες για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της παραγωγικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια μικρή βρετανική συμβουλευτική εταιρεία, η Lumen αποφάσισε να πάει πέρα από τη δημοφιλή εργάσιμη εβδομάδα των τεσσάρων ημερών και να επενδύσει σε ένα ακόμη πιο ευέλικτο σύστημα, επιτρέποντας στους υπαλλήλους της να εργάζονται και τις επτά ημέρες της εβδομάδας, αλλά με πλήρη ελευθερία να αποφασίζουν πότε θα το κάνουν.

Το επαναστατικό μοντέλο της Lumen: 32 ώρες την εβδομάδα, όποιες μέρες θες!

Η Lumen, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών SEO με έδρα το Κάρντιφ, αποφάσισε, μετά τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, να αναδιαμορφώσει εκ νέου το οργανωτικό της μοντέλο.

Υπό τη διεύθυνση του Άλεντ Νελμς, εγκατέλειψε το παραδοσιακό σχήμα για να εφαρμόσει μια εβδομαδιαία εργασία 32 ωρών χωρίς σταθερά ωράρια ή υποχρέωση κατανομής τους σε συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανώνουν ελεύθερα τον χρόνο τους και να αποφασίζουν πότε θα εργαστούν, αρκεί να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί και να φέρνουν σε πέρας τα έργα τους.

Όπως υποστήριξε ο διευθυντής της εταιρείας, η επιβολή των ημερών που πρέπει να εργαστεί ένας άνθρωπος ξεκινά από μια λανθασμένη βάση σχετικά με το πώς επιτυγχάνεται η παραγωγικότητα. Για τον λόγο αυτό, στο τρέχον σύστημα, οι υπάλληλοι της Lumen κατανέμουν ατομικά τις 32 ώρες τους κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων αν το προτιμούν.

Πέρα από κάποιες συναντήσεις της ομάδας, δεν υπάρχουν ωράρια προσέλευσης ή αποχώρησης. Η εταιρεία εναποθέτει την ευθύνη απευθείας στους εργαζόμενους, οι οποίοι διαχειρίζονται το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ανάγκες.

Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lumen, το σύστημα απαιτεί ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ εργαζομένου. Πρέπει να είναι άτομα με αυτοπειθαρχία, ικανότητα συγκέντρωσης, αυτονομία, πρωτοβουλία και ανεξαρτησία για να οργανώνονται χωρίς συνεχή επίβλεψη.

Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά την τήρηση του νέου μοντέλου

Η πτυχή που εξέπληξε περισσότερο την εταιρεία ήταν η διαπίστωση ότι η πλειονότητα των εργαζομένων ελάχιστα άλλαξε ριζικά τις εργασιακές της συνήθειες. Πολλοί συνέχισαν να λειτουργούν υπό σχετικά συμβατικά σχήματα, με ωράρια παρόμοια με τα προηγούμενα και μικρές προσαρμογές για να συμβιβάζουν καλύτερα την προσωπική τους ζωή.

Η ευελιξία χρησιμοποιείται κυρίως για ιατρικά ραντεβού, άθληση, συνοδεία των παιδιών ή επίλυση οικογενειακών ζητημάτων, αναπληρώνοντας αργότερα αυτές τις ώρες σε άλλη στιγμή της εβδομάδας.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτό το μοντέλο ευνοεί την οικογενειακή ισορροπία, μειώνει τα έξοδα και βελτιώνει την εργασιακή απόδοση. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι δεν είναι εφαρμόσιμο σε όλους τους τομείς, καθώς λειτουργεί καλύτερα σε εργασίες με βάση τους στόχους και συμβατές με την τηλεργασία, ενώ είναι πιο δύσκολο σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεχή φυσική παρουσία.

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