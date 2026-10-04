Συναγερμός στη Σιβηρία μετά τον θάνατο 28χρονης, 189 άνθρωποι νοσηλεύονται λόγω υποψίας πνευμονικής πανώλης: Τι είναι τα «αντιεπιδημικά μέτρα»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σιβηρία μετά τον θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ινστιτούτο πανώλης, ενώ 197 άτομα έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μέτρα για τον περιορισμό πιθανής εξάπλωσης μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης λοίμωξης εφαρμόζουν οι ρωσικές αρχές μετά τον θάνατο μιας 28χρονης εργαζόμενης σε Ινστιτούτο κατά της Πανώλης στη Σιβηρία.

Η Ντάρια Σιπιλόβα, εργαζόμενη στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, πέθανε στις 2 Οκτωβρίου στο Σελέχοβ, κοντά στο Ιρκούτσκ. Η περίπτωση έχει συνδεθεί με υποψία πνευμονικής πανώλης, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως ότι αυτή ήταν η αιτία θανάτου. Οι αρχές έχουν εντοπίσει 197 ανθρώπους που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή μαζί της, ενώ 189 από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για παρακολούθηση και προληπτικά μέτρα.

Τι είναι τα «αντιεπιδημικά μέτρα» και γιατί υπάρχει ανησυχία για πνευμονική πανώλη

Ο όρος «αντιεπιδημικά μέτρα» περιγράφει μια σειρά ενεργειών που εφαρμόζονται για να περιοριστεί μια πιθανή εξάπλωση λοιμώδους ασθένειας. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αρχές έχουν θέσει υπό ιατρική παρακολούθηση όσους θεωρούνται πιθανές επαφές της 28χρονης. Παράλληλα, νοσοκομειακές δομές στην περιοχή έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις εισαγωγές και τα εξιτήρια σε ορισμένα τμήματα. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να εντοπιστούν γρήγορα τυχόν νέα περιστατικά και να αποτραπεί η μετάδοση της ασθένειας.

Η πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis. Συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω μολυσμένων ψύλλων, όμως η πνευμονική μορφή προσβάλλει τους πνεύμονες και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πνευμονική πανώλη είναι η πιο σοβαρή μορφή της νόσου και μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Χωρίς έγκαιρη θεραπεία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ενώ η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει σε ανάρρωση. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, αδυναμία, δύσπνοια και βήχα, ενώ στην πνευμονική μορφή μπορεί να εμφανιστεί και αιματηρό πτύελο.

Πώς μπορεί να μολύνθηκε η 28χρονη

Ο τρόπος με τον οποίο η Σιπιλόβα προσβλήθηκε δεν έχει επιβεβαιωθεί. Τοπικές αναφορές υποστήριξαν ότι ενδέχεται να είχε σημειωθεί περιστατικό στο εργαστήριο με σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα που περιείχε παθογόνο της πανώλης. Άλλες αναφορές έδωσαν διαφορετική εκδοχή για πιθανή έκθεση. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι ρωσικές αρχές έχουν κάνει λόγο για «ιδιαίτερα επικίνδυνη λοίμωξη», ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις και η παρακολούθηση των ατόμων που θεωρούνται επαφές της νεκρής γυναίκας.

🚨☣️BREAKING: Plague outbreak expands, Russia BSL-3 lab accident - FIVE hospitals now quarantined🚨☣️ The plague outbreak in Siberia, Russia has expanded w/5 hospitals now under QUARANTINE: Irkutsk Hospitals No. 1, No.3, No.10, Ivano-Matreninskaya Children's Hospital, and an unnamed maternity hospital (Lyudi Baikala news, Moscow Times). Quarantine is NOT voluntary. Even in the U.S., quarantine is among the most extraordinary measures gov't can impose on American citizens who haven't been convicted, or even accused, of committing a crime. Quarantine means being forcibly confined and medically examined by law. U.S. quarantine can be imposed on anyone infected by a legally quarantinable disease listed below (this can change). One should assume Russia's quarantine protocols are even more severe. As of 2026, under Executive Order 14047, legally quarantinable diseases in the U.S. are: ■ Plague ■ Smallpox ■ Viral hemorrhagic fevers ■ Cholera ■ Diphtheria ■ Yellow fever ■ Infectious tuberculosis ■ Severe acute respiratory syndrome (SARS) ■ Flu that can cause a pandemic ■ Measles Photo: Russia’s RKhBZ defense troops perform nuclear, biological, and chemical defense training (w/permission from the Ministry of Defence of the Russian Federation) — from BIOLOGICAL WAR: A SCENARIO by Annie Jacobsen (Dutton, 2026). — Annie Jacobsen (@AnnieJacobsen) October 4, 2026

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