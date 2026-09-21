Ρόπαλα και πεσμένοι οπαδοί: Το γκράφιτι έξω από το «Κλ. Βικελίδης» που προκάλεσε εισαγγελική έρευνα

Δύο φιγούρες με ρόπαλα, πεσμένοι οπαδοί και ένα επιθετικό σύνθημα συνθέτουν το γκράφιτι που προκάλεσε αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ένα μεγάλο οπαδικό γκράφιτι έξω από το «Κλεάνθης Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το περιεχόμενό του.

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσαν αναρτήσεις και δημόσιες αντιδράσεις στα social media. Η έρευνα θα εξετάσει αν το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν, ως αποτέλεσμα, προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Τι απεικονίζει το γκράφιτι

Το επίμαχο έργο βρίσκεται σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου του Άρη, επί της οδού Αλκμήνης, στην περιοχή της Χαριλάου. Στο γκράφιτι απεικονίζονται δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια μπουλντόγκ, μια εικόνα που παραπέμπει στο χαρακτηριστικό έμβλημα του Συνδέσμου Φιλάθλων Άρη «Super 3».

Οι δύο φιγούρες κρατούν ρόπαλα του μπέιζμπολ, ενώ στα πόδια τους εμφανίζονται τέσσερις άλλες φιγούρες πεσμένες στο έδαφος. Τα χρώματα των συγκεκριμένων μορφών παραπέμπουν σε οπαδούς άλλων ομάδων, με ιδιαίτερη αναφορά σε μια ασπρόμαυρη φιγούρα.

Στο πάνω μέρος του γκράφιτι δεσπόζει η φράση «Beat the Bastards», η οποία μπορεί να αποδοθεί ως «Χτύπα τα καθάρματα» ή «Νίκησε τα καθάρματα». Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων απεικονίσεων και του μηνύματος είναι αυτός που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και πλέον εξετάζεται και σε εισαγγελικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 184 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Το γκράφιτι φαίνεται να δημιουργήθηκε μέσα στον Σεπτέμβριο του 2026 και βρίσκεται σε σημείο από το οποίο καθημερινά περνούν κάτοικοι της περιοχής, μεταξύ των οποίων και παιδιά που κατευθύνονται προς σχολικά συγκροτήματα της Χαριλάου.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων που ζήτησαν την απομάκρυνσή του. Ανάμεσά τους ήταν και ο γκαλερίστας Κώστας Παρχαρίδης, γνωστός για την υποστήριξή του στον Άρη.

Σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι αγαπά τον Άρη, αλλά δεν αποδέχεται την καλλιέργεια κουλτούρας βίας μέσα από εικόνες που συνδέονται με τον σύλλογο. Όπως σημείωσε, ο αθλητισμός θα πρέπει να λειτουργεί ως χώρος ένωσης, έμπνευσης και σεβασμού.

Παράλληλα, ζήτησε από τον Α.Σ. Άρης να προχωρήσει στην αφαίρεση του γκράφιτι και πρότεινε να δημιουργηθεί στη θέση του ένα νέο έργο από καλλιτέχνες της Chalkos Gallery, με δικά του έξοδα, το οποίο θα αποτυπώνει διαφορετικά το αθλητικό και αρειανό ιδεώδες.

Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν και στα social media, με χρήστες να ζητούν την απομάκρυνση του γκράφιτι, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων την παρουσία παιδιών στην περιοχή. Σε σχετική ανάρτηση σελίδας της Θεσσαλονίκης, το έργο χαρακτηρίστηκε απαράδεκτο και εκφράστηκε η άποψη ότι θα πρέπει να σβηστεί άμεσα.

Την ίδια στιγμή, κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις καταγράφηκαν και διαφορετικές απόψεις, καθώς ορισμένοι χρήστες υπερασπίστηκαν την ύπαρξη του έργου και υποστήριξαν ότι πρόκειται για οπαδική αισθητική που δεν θα έπρεπε να προκαλεί αντιδράσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ