Ξέσπασμα Βούλγαρη για την κλινική που πέθανε ο Μαζωνάκης: «Σταματήστε να γράφετε ότι έχω πάει - Αν είχα πάει, θα το είχα καταγγείλει»

Η Ανθή Βούλγαρη ξέσπασε για τα ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με την παρουσία της στην επίμαχη κλινική.

Στα άρθρα που γράφονται για επισκέψεις στην κλινική του Κολωνακίου, όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρθηκε η δημοσιογράφος του MEGA, Ανθή Βούλγαρη.

«Αν είχα πάει, θα το είχα πει»

Η δημοσιογράφος θέλησε να διαψεύσει αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως πήγαινε στην επίμαχη κλινική, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Μάλιστα, πιάστηκε από την κουβέντα που είπε ο συμπαρουσιαστής της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, σχετικά με μία μάνατζερ καλλιτεχνών, η οποία σύστηνε τους ψευτογιατρούς σε διάσημους.

«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω σας παρακαλώ να σταματήσετε αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι πάω εγώ σε αυτήν την κλινική. Αν είχα πάει, εκτός από το ότι θα το είχα καταγγείλει αν είχα καταλάβει πως είναι παράνομη, θα το είχα πει κιόλας, δεν κρυβόμαστε εδώ».

Και συνέχισε: «Το θέμα είναι πως πήγαινε πάρα πολύς κόσμος από τους διάσημους. Πήγαιναν γιατί πίστευαν πως έτσι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, πως δεν είναι έτσι τα πράγματα».

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