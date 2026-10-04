Νορβηγία: 48 προϊστορικά βέλη αποκαλύφθηκαν από το λιώσιμο των πάγων, χρονολογούνται έως 6.000 ετών

Το λιώσιμο των πάγων στα βουνά της Νορβηγίας αποκάλυψε 48 προϊστορικά βέλη, ορισμένα ηλικίας έως 6.000 ετών, αλλά οι αρχαιολόγοι φοβούνται για όσα παραμένουν κάτω από τον πάγο.

Το λιώσιμο των πάγων στα βουνά της Ινλαντετ, στην ανατολική Νορβηγία, φέρνει στο φως αντικείμενα που παρέμεναν προστατευμένα για χιλιάδες χρόνια. Οι αρχαιολόγοι του ερευνητικού προγράμματος «Secrets of the Ice» εντόπισαν φέτος 48 προϊστορικά βέλη, με ορισμένα να εκτιμάται ότι έχουν ηλικία 5.000 έως 6.000 ετών.

Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς κατά τα περίπου 20 χρόνια που βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα, οι ερευνητές είχαν βρει κυρίως αντικείμενα ηλικίας έως περίπου 2.000 ετών, πολλά από τα οποία συνδέονται με την εποχή των Βίκινγκ. Πλέον, η υποχώρηση των πάγων δίνει πρόσβαση σε πολύ παλαιότερα κατάλοιπα.

Βέλη από σχιστόλιθο, οστά και κοχύλια

Ανάμεσα στα νέα ευρήματα βρίσκονται αιχμές βελών από σχιστόλιθο, οστά και κοχύλια μυδιών γλυκού νερού. Ένα από τα βέλη που ανακαλύφθηκαν φέτος είναι κατασκευασμένο από σχιστόλιθο και έχει διατηρήσει τμήμα του στελέχους του. Η ηλικία του υπολογίζεται μεταξύ 5.000 και 6.000 ετών. Η διατήρηση των αντικειμένων κάτω από τον πάγο έχει επιτρέψει στους αρχαιολόγους να ανακτήσουν και οργανικά υλικά που δύσκολα θα είχαν επιβιώσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα υπό άλλες συνθήκες. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ξύλο, δέρμα και υφάσματα, καθώς και ρούχα, παπούτσια, κατάλοιπα αλόγων μεταφοράς και πέδιλα του σκι. Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει πολλές ενδείξεις που συνδέονται με το κυνήγι ταράνδων, δραστηριότητα που πραγματοποιούνταν στα βουνά της περιοχής επί χιλιάδες χρόνια.

Η φετινή αποστολή ξεχωρίζει για τον αριθμό των ευρημάτων. «Φέτος βρήκαμε 48 προϊστορικά βέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ», δήλωσε ο Espen Finstad, επικεφαλής του προγράμματος Secrets of the Ice, σύμφωνα με το Science Norway. Με τις νέες ανακαλύψεις, οι ερευνητές έχουν πλέον ανακτήσει περισσότερες από 100 αιχμές και στελέχη βελών σε έναν από τους παγωμένους σχηματισμούς που μελετούν όλα αυτά τα χρόνια.

Το λιώσιμο του πάγου απειλεί τα ευρήματα

Η νέα ανακάλυψη προκαλεί ενθουσιασμό, όμως οι αρχαιολόγοι αντιμετωπίζουν παράλληλα ένα μεγάλο πρόβλημα, ο πάγος υποχωρεί γρήγορα. Ορισμένες περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν καλυμμένες έχουν πλέον συρρικνωθεί σημαντικά, ενώ μεγάλες εκτάσεις πάγου έχουν μετατραπεί σε πολύ μικρότερα τμήματα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος των περιοχών που εξακολουθούν να κρύβουν αρχαιολογικά κατάλοιπα μπορεί να εξαφανιστεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαιολόγοι έχουν περιορισμένο χρόνο για να εντοπίσουν και να διασώσουν αντικείμενα που παρέμειναν παγωμένα για χιλιάδες χρόνια. Ορισμένα από τα ευρήματα που έχουν ήδη ανακτηθεί εκτίθενται στο Νορβηγικό Κέντρο Βουνού, στο Λομ, λίγες ημέρες μετά την ανακάλυψή τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ