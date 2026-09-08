Γαλλία: Διέρρηξαν το ιστορικό μουσείο Ρενουάρ έναν χρόνο μετά το Λούβρο - Λεία 9 εκατ. ευρώ

Δύο διαρρήκτες έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ της Γαλλίας, εγκαταλείποντας έναν πίνακα στη φυγή τους, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Οι δύο δράστες μπήκαν στο μουσείο Ρενουάρ, στο Καν-συρ-Μερ της γαλλικής Κυανής Ακτής, λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπράιαν Μασόν.

Ο συναγερμός του μουσείου χτύπησε στις 05:48 τοπική ώρα, και μόλις πέντε λεπτά αργότερα η δημοτική αστυνομία βρισκόταν ήδη στο σημείο. Παρά την ταχύτητα της αντίδρασης, οι δράστες εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες ασφαλείας της πόλης και καταδιώχθηκαν, όμως κατάφεραν τελικά να διαφύγουν, αφήνοντας πίσω τους έναν από τους πίνακες που είχαν αρπάξει.

PILLAGE CULTUREL : Le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, a été cambriolé ce matin par deux individus. Les malfaiteurs ont réussi à prendre la fuite avec quatre tableaux en main, avant l’arrivée de la police. Selon les premiers éléments, les cambrioleurs ont… pic.twitter.com/ELIlFSlrBj — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 8, 2026

Λεία 9 εκατομμυρίων ευρώ

Ο δήμαρχος εκτίμησε την αξία των έργων που εξαφανίστηκαν σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Το μουσείο, που λειτουργεί σαν ένα μικρό εργαστήρι-καταφύγιο περιτριγυρισμένο από ελαιώνα, φιλοξενεί έργα και προσωπικά αντικείμενα του Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ.

Ο Μασόν χαρακτήρισε την επίθεση «σοβαρή», λέγοντας πως το να χτυπηθεί το μουσείο Ρενουάρ ισοδυναμεί με χτύπημα στην ίδια την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.

🔵 #Francia Rubate quattro opere di #Renoir nella notte dal museo di #CagnesSurMer in Costa Azzurra. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga dei ladri. Circa 9 milioni di euro il valore complessivo, fa sapere il sindaco Bryan Masson. Nel video il museo a giugno scorso pic.twitter.com/UCPT6ifBCy September 8, 2026

Ένα ακόμη χτύπημα σε γαλλικό μουσείο

Η κλοπή έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο Λούβρο, στο κέντρο του Παρισιού, ρίχνοντας ξανά φως στα κενά ασφαλείας που αντιμετωπίζουν ακόμη και τα πιο εμβληματικά μουσεία της χώρας.

Το μουσείο Ρενουάρ ιδρύθηκε το 1960 στο σπίτι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο ζωγράφος (1841-1919), κοντά στη Νίκαια. Εκτός από την αρχική επίπλωση, φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη - όπως το καβαλέτο και την αναπηρική του καρέκλα - καθώς και πίνακες με πορτρέτα, τοπία και γυμνά, δουλεμένα από τον ίδιο τον Ρενουάρ.

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