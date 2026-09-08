Ασθενοφόρο-ερείπιο με 1.000.000 χλμ. έστειλαν στη Δυτική Μάνη: Η απάντηση του Άδωνι με Sport Billy (vid)

Ασθενοφόρο 30 ετών, με σχεδόν 1 εκατ. χιλιόμετρα στο κοντέρ, έφτασε στη Δυτική Μάνη μετά την καταστροφή του παλιού οχήματος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τοπικών φορέων.

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια αποφάσισε να στείλει στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου ένα ασθενοφόρο ηλικίας 30 χρόνων, μεταφέροντάς το από το Κέντρο Υγείας Πύλου, προκειμένου να καλυφθούν προσωρινά οι ανάγκες της περιοχής.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, η κίνηση έγινε αναγκαία μετά από τροχαίο που έθεσε εκτός λειτουργίας το όχημα που εξυπηρετούσε μέχρι τότε τη Δυτική Μάνη.

Το «νέο» ασθενοφόρο, ωστόσο, δεν πείθει κανέναν για την καταλληλότητά του: φθαρμένο, με σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα διαδρομής, καλείται να καλύψει μια τουριστική περιοχή που βρίσκεται πάνω από μία ώρα μακριά από τα νοσοκομεία της Καλαμάτας, στοιχείο που, σύμφωνα με τους κατοίκους, καθιστά κάθε καθυστέρηση επικίνδυνη.

Η οργή της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας

Ιδιαίτερα αιχμηρός στην κριτική του στάθηκε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, Δημήτρης Φαββατάς, ο οποίος μίλησε για «απροκάλυπτο εμπαιγμό» και «ντροπή απέναντι σε κατοίκους και επισκέπτες της Μάνης». Κατηγόρησε το υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν την περιοχή σαν να είναι «δεύτερης κατηγορίας», θυμίζοντας πως ήδη πριν από έξι μήνες είχαν προηγηθεί κινητοποιήσεις πολιτών και φορέων για την αναβάθμιση της δομής υγείας.

Ο Φαββατάς ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να μεριμνήσει άμεσα για την αποστολή ενός σύγχρονου, πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου και για την ενίσχυση του προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, καλώντας παράλληλα τους βουλευτές του νομού να τοποθετηθούν δημόσια για την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.

Η απάντηση Γεωργιάδη

Καλεσμένος στην «Πρωινή Ζώνη» του Action24, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι το ολοκαίνουριο ασθενοφόρο που εξυπηρετούσε τη Δυτική Μάνη βγήκε εκτός δρόμου από τον οδηγό του και υπέστη τόσο μεγάλη ζημιά που η επισκευή του θα πάρει αρκετό χρόνο. «Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και βγάζω ασθενοφόρα;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, οι επιλογές που υπήρχαν ήταν δύο: είτε η περιοχή να μείνει εντελώς χωρίς ασθενοφόρο, είτε να ξαναμπεί σε λειτουργία το παλαιότερο όχημα του γειτονικού Κέντρου Υγείας. Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι δεν πρόκειται για την ιδανική λύση, «είναι παλιό, όχι ότι δεν λειτουργεί», διευκρινίζοντας πάντως ότι έχει ήδη ζητηθεί από το ΕΚΑΒ να βρεθεί καλύτερο διαθέσιμο όχημα για να καλύψει προσωρινά τη Δυτική Μάνη μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή του αρχικού ασθενοφόρου.

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