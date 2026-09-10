Εφιάλτης διαρκείας στην Οκλαχόμα: 27χρονος αφόδευε και άλειφε με περιττώματα επιχείρηση επί έναν χρόνο (vid)

Η αστυνομία της Τάλσα συνέλαβε 27χρονο που επί έναν χρόνο λέρωνε, συστηματικά, με περιττώματα εξωτερικούς χώρους τοπικών επιχειρήσεων.

Στην πόλη Τάλσα της Οκλαχόμα συνέβη κάτι πραγματικά το απίστευτο και αηδιαστικό. Ο Dr. Dan Danner, ιδιοκτήτης κτηνιατρικής κλινικής, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την αλλόκοτη, αυτή, εμπειρία που βίωνε η επιχείρησή του για σχεδόν ένα ολόκληρο έτος.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα περιστατικά εκδηλώνονταν σε περιόδους έξαρσης, καθώς ο δράστης εμφανιζόταν μία με δύο φορές τον μήνα, στη συνέχεια εξαφανιζόταν για μερικούς μήνες και μετά επέστρεφε ξανά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ερχόταν σε δόσεις. Μία ή δύο φορές τον μήνα, και μετά τίποτα για δύο μήνες. Και μετά επέστρεφε».

Η αηδιαστική δράση του

Αρχικά, ο άνδρας χρησιμοποιούσε τους εξωτερικούς κάδους απορριμμάτων της κλινικής, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για τη συλλογή των ακαθαρσιών των ζώων, όμως γρήγορα η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε επικίνδυνα.

Ο δράστης άρχισε να αφήνει ανθρώπινα περιττώματα σε διάφορα μέρη, φτάνοντας στο σημείο να σχηματίζει φράσεις πάνω στους κάδους αλείφοντας τα δικά του περιττώματα, ενώ ό,τι περίσσευε το άλειφε πάνω στα πόμολα των θυρών, αναγκάζοντας το προσωπικό να καθαρίζει επανειλημμένα αυτή τη μακάβρια ακαταστασία.

Ένας καθημερινός εφιάλτης για πελάτες και εργαζόμενους

Πέρα από την προφανή αλλόκοτη φύση αυτών των ενεργειών, ο Dr. Danner τόνισε πω; η παρουσία των ακαθαρσιών δημιούργησε σοβαρότατα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους του. Η κατάσταση γινόταν ιδιαίτερα ανυπόφορη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας και της έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν στον χώρο.

Επειδή τα περιστατικά λάμβαναν χώρα στο πίσω και στο πλαϊνό μέρος του κτιρίου, η πλειονότητα των πελατών της κλινικής δεν αντιλήφθηκε ποτέ τι συνέβαινε, όμως η καθημερινότητα των εργαζομένων είχε μετατραπεί σε έναν διαρκή εφιάλτη.

Η ταυτοποίηση από τις κάμερες και η σύλληψη του 27χρονου

Η λύση στο μυστήριο δόθηκε τελικά χάρη στις κάμερες ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης, οι οποίες κατέγραψαν την εικόνα του υπόπτου. Ντετέκτιβ ταυτοποίησαν τον δράστη στο πρόσωπο του 27χρονο Henry Dudley.

Οι αρχές εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο διαμέρισμά του και παρόλο που ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί, τον εντόπισαν περίπου μία ώρα αργότερα και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Τάλσα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας αιδούς.

Ο Dr. Danner, ακόμα και μετά από έναν χρόνο ταλαιπωρίας, αδυνατεί να κατανοήσει τα κίνητρα πίσω από αυτή τη συμπεριφορά: «Ξέρεις τι ωθεί κάποιον να κάνει κάτι τέτοιο;... Ποια είναι η ηδονή του; Δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται».

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