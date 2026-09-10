Εγκατέστησαν 1.400 ηλιακούς συλλέκτες σε λίμνη στην Ελβετία που αδειάζει έξι μήνες τον χρόνο: Η κατασκευή προσαρμόζεται στη στάθμη του νερού

Η πρωτότυπη εγκατάσταση της Romande Energie στο Lac des Toules βρίσκεται σε υψόμετρο 1.810 μέτρων και προσαρμόζεται στη μεταβολή της στάθμης του νερού

Στις Άλπεις της Ελβετίας, μια πρωτότυπη εγκατάσταση με 1.400 φωτοβολταϊκά πάνελ λειτουργεί πάνω σε λίμνη που αλλάζει δραστικά στάθμη μέσα στη χρονιά, «μετακομίζοντας» από το νερό στο έδαφος.

Ένα ηλιακό πάρκο που ακολουθεί τη στάθμη της λίμνης

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο Lac des Toules, έναν ταμιευτήρα που δημιουργήθηκε από φράγμα στην περιοχή Bourg-Saint-Pierre, στο καντόνι του Βαλέ. Το έργο της εταιρείας Romande Energie τέθηκε σε λειτουργία το 2019 και αποτελεί πιλοτική εγκατάσταση για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε μεγάλο υψόμετρο. Η λίμνη βρίσκεται περίπου στα 1.810 μέτρα υψόμετρο και η στάθμη του νερού μπορεί να μεταβάλλεται κατά περίπου 15 μέτρα στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου λειτουργίας του φράγματος. Αυτό δημιούργησε ένα ιδιαίτερο τεχνικό πρόβλημα, καθώς μια συμβατική πλωτή εγκατάσταση δεν θα μπορούσε εύκολα να ακολουθήσει τόσο μεγάλη μεταβολή της στάθμης.

Οι μηχανικοί σχεδίασαν μια πλωτή κατασκευή που μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές της στάθμης. Η εγκατάσταση αποτελείται από φωτοβολταϊκά πάνελ διπλής όψης, τα οποία είναι τοποθετημένα σε πλωτές κατασκευές. Όταν η στάθμη του νερού υποχωρεί, η κατασκευή καταλήγει να στηρίζεται στο έδαφος για περίπου έξι μήνες τον χρόνο. Όταν το νερό ανεβαίνει ξανά, η εγκατάσταση επιπλέει και συνεχίζει να λειτουργεί. Το πιλοτικό πάρκο διαθέτει συνολικά 2.240 τετραγωνικά μέτρα φωτοβολταϊκών πάνελ, κατανεμημένα σε 35 πλωτές κατασκευές.

Οι δυσκολίες σε υψόμετρο 1.800 μέτρων

Το εγχείρημα δεν αφορά μόνο τη μεταβολή της στάθμης του νερού. Η εγκατάσταση πρέπει να αντέχει και στις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες των Άλπεων. Οι κατασκευές έχουν σχεδιαστεί για χιόνι, πάγο και ανέμους που μπορούν να φτάσουν τα 120 χλμ./ώρα, ενώ οι θερμοκρασίες στην περιοχή μπορεί να κυμαίνονται από -25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τα φωτοβολταϊκά είναι διπλής όψης, ώστε να αξιοποιούν και την ανακλώμενη ακτινοβολία. Ωστόσο, το χιόνι και ιδιαίτερα οι χιονοστιβάδες που σχηματίζονται από τον άνεμο έχουν προκαλέσει προβλήματα και περιόδους μη λειτουργίας. Η Romande Energie αναφέρει επίσης ότι περίπου δέκα πάνελ υπέστησαν ζημιές από το χιόνι κατά την περίοδο δοκιμών.

Η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί αν ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε αλπικό περιβάλλον και να αποτελέσει βάση για μεγαλύτερα έργα.Η εταιρεία είχε εκτιμήσει αρχικά ότι η παραγωγή θα μπορούσε να είναι έως και 50% υψηλότερη σε σχέση με αντίστοιχη εγκατάσταση σε χαμηλότερο υψόμετρο. Τα πραγματικά αποτελέσματα έδειξαν κατά μέσο όρο αύξηση περίπου 30%, με παραγωγή 1.400 kWh ανά εγκατεστημένο kWp. Η Romande Energie έχει χαρακτηρίσει το έργο πρωτοποριακό για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε αλπικές λίμνες και έχει εξετάσει την επέκτασή του σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

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