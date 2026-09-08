Πώς δρούσε ο «Αγαλματένιος» που συνελήφθη για εμπορία ανηλίκων: Τα ραντεβού των 150 ευρώ και το «χαρτζιλίκι» (vid)

Στη σύλληψη 33χρονου στην Ηλιούπολη για εμπορία ανθρώπων και μαστροπεία ανηλίκων, μετά από καταγγελία μητέρας ανήλικου θύματος, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Στελέχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων εντόπισαν το περασμένο Σάββατο τον 33χρονο ηθοποιό ερωτικών ταινιών., γνωστό με το προσωνύμιο «Αγαλματένιος», σε διαμέρισμα 60χρονου στην Ηλιούπολη, όπου είχε καταφύγει προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα του Ανακριτή. Κατά την επιχείρηση των αστυνομικών στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε στην ακινητοποίησή του. Στον χώρο κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, περίπου 45 γραμμάρια ύποπτης ουσίας και γύρω στα 300 ευρώ.

Πώς δρούσε ο «Αγαλματένιος»;

Ο 33χρονος έβαζε αγγελίες δύο 16χρονων κοριτσιών σε ιστοσελίδα, όπου κανονίζονταν ερωτικά ραντεβού. Εξωθούσε στην πορνεία τα ανήλικα κορίτσια, τους έκλεινε ερωτικά ραντεβού, αποσπούσε το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και τους έδινε φαγητό ή… χαρτζιλίκι!

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 33χρονος, τα τελευταία 10 χρόνια, δημιουργεί και συμμετέχει σε αισθησιακές ταινίες, ενώ παράλληλα προβαίνει σε αναρτήσεις «αγγελιών» σε διαδικτυακούς τόπους ερωτικού περιεχομένου.

Εκμεταλλευόμενος την οικονομική τους κατάσταση, στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, ο «Αγαλματένιος» ανάρτησε αγγελίες σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, στις οποίες χρησιμοποίησε φωτογραφίες της ανήλικης με μαγιό ή εσώρουχα. Στις αγγελίες καταχώρησε αριθμό τηλεφώνου, που διαχειριζόταν ο ίδιος και κανόνιζε με τους πελάτες τα ερωτικά ραντεβού.

Σε χρονικό διάστημα ενός μήνας η 16χρονη πραγματοποίησε συνολικά τέσσερα ραντεβού σε άγνωστους χώρους, παρουσία του πορνοστάρ-προαγωγού. Με την ολοκλήρωσή τους ο 33χρονος εισέπραξε ο ίδιος τη χρηματική αμοιβή, ύψους 150 ευρώ για κάθε συνάντηση. Στη συνέχεια, παρείχε στην ανήλικη, είτε φαγητό, είχε μικρά χρηματικά ποσά ως «χαρτζιλίκι».

Στις αρχές Ιουλίου, ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα μέσω viber, σε άλλη 16χρονη, στην οποία πρότεινε να της εξασφαλίσει άνδρες για ερωτικές συνευρέσεις έναντι 120 ή 150 ευρώ.

Η έρευνα και οι κατηγορίες

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία μητέρας 16χρονης κοπέλας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 33χρονος εξώθησε δύο ανήλικες στην πορνεία, κανονίζοντας ερωτικά ραντεβού μέσω διαδικτυακών αγγελιών και κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που εισέπραττε. Η υπόθεση αφορά γεγονότα που εντοπίζονται στο διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2026.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών περιλαμβάνει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων με σκοπό γενετήσιες πράξεις, αρπαγή ανηλίκου, μαστροπεία κατά συρροή, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο 33χρονος και ο 60χρονος που τον φιλοξένησε οδηγήθηκαν την Κυριακή στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και επαναπροσήχθησαν για να δικαστούν στο Αυτόφωρο. Λόγω του εκκρεμούς εντάλματος σύλληψης, ο 33χρονος παραπέμφθηκε στον Ανακριτή, ο οποίος του έδωσε προθεσμία να απολογηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2026. Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν στάλθηκαν για περαιτέρω εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

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