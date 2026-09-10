Βραζιλία: Η πόλη όπου οι δεξαμενές νερού έγιναν «όπλο» κατά της ξηρασίας

Στο Gentio do Ouro της Μπαΐα, οι δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού μειώνουν την ανάγκη για υδροφόρες και εξασφαλίζουν αποθέματα για τις οικογένειες.

Στο Gentio do Ouro, στην ενδοχώρα της Μπαΐα, οι δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη semi-arid περιοχή της Βραζιλίας.

Το σύστημα επιτρέπει στις αγροτικές οικογένειες να αποθηκεύουν νερό για τις περιόδους μεγάλης ξηρασίας, περιορίζοντας παράλληλα την καθημερινή εξάρτηση από τις υδροφόρες. Το νερό συλλέγεται από τις στέγες μέσω υδρορροών και οδηγείται σε προστατευμένες και σφραγισμένες δεξαμενές. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ποιότητά του και εξασφαλίζεται πρόσβαση σε πόσιμο νερό ακόμη και όταν οι βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες.

Οι δεξαμενές και οι χωρητικότητές τους

Στην περιοχή χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι δεξαμενών, ανάλογα με τις ανάγκες των οικογενειών και της αγροτικής παραγωγής:

Πολυαιθυλένιες δεξαμενές : χωρητικότητας περίπου 16.000 λίτρων, για πόσιμο νερό και προετοιμασία φαγητού.

: χωρητικότητας περίπου 16.000 λίτρων, για πόσιμο νερό και προετοιμασία φαγητού. Δεξαμενές από τσιμεντόλιθους : περίπου 52.000 λίτρα, για γεωργικές δραστηριότητες και μικρά συστήματα άρδευσης.

: περίπου 52.000 λίτρα, για γεωργικές δραστηριότητες και μικρά συστήματα άρδευσης. Πλακόστρωτες δεξαμενές: χωρητικότητας άνω των 50.000 λίτρων, που χρησιμοποιούνται συλλογικά για λαχανόκηπους και το πότισμα ζώων.

Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικής ευαλωτότητας και γίνεται μέσω κοινωνικής εγγραφής. Η εγκατάσταση δεξαμενής δεν αποτελεί υποχρέωση των κατοίκων, ούτε προϋπόθεση για την έγκριση οικιστικών έργων από τον δήμο.

Λιγότερη εξάρτηση από τις υδροφόρες

Η αποθήκευση του νερού δίνει στις οικογένειες μεγαλύτερη αυτονομία κατά τις μεγάλες περιόδους ξηρασίας. Παράλληλα, το διαθέσιμο νερό χρησιμοποιείται όχι μόνο για τις καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών, αλλά και για λαχανόκηπους και την εκτροφή ζώων. Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης, η σταθερή πρόσβαση στο νερό ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια και συμβάλλει στη σταθερότητα της αγροτικής ζωής στην περιοχή. Η ύπαρξη νερού κοντά στις κατοικίες περιορίζει επίσης τον χρόνο που γυναίκες και παιδιά χρειάζονταν προηγουμένως για να μεταβούν σε απομακρυσμένα πηγάδια.

Για να διατηρείται το αποθηκευμένο νερό σε καλή κατάσταση, απαιτείται τακτικός καθαρισμός των υδρορροών και του πυθμένα των δεξαμενών. Οι κάτοικοι πρέπει επίσης να προσθέτουν τακτικά χλώριο και να διατηρούν τα καπάκια καλά κλειστά. Τα μέτρα αυτά περιορίζουν την ανάπτυξη φυκιών και εμποδίζουν την εξάπλωση οργανισμών που μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες, όπως τα κουνούπια που μεταδίδουν τον δάγκειο πυρετό και τον Ζίκα. Η επέκταση των δεξαμενών στο Gentio do Ouro αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας προσαρμογής των αγροτικών κοινοτήτων στις συνθήκες της ημιάνυδρης περιοχής, μέσω της συλλογής και αποθήκευσης του βρόχινου νερού.

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