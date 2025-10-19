Λούβρο: Τα 7 λεπτά της κινηματογραφικής ληστείας στη «Γκαλερί του Απόλλωνα»

Θύμιζε σκηνή από ταινία: μέσα σε μόλις επτά λεπτά, ληστές διέρρηξαν τη «Γκαλερί του Απόλλωνα» στο Λούβρο και άρπαξαν κοσμήματα ανυπολόγιστης αξίας. Το μουσείο εκκενώθηκε, ενώ οι Αρχές μιλούν για άρτια οργανωμένη επιχείρηση «επαγγελματιών του εγκλήματος».

Το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου έγινε για ακόμη μια φορά επίκεντρο μιας υπόθεσης που θυμίζει σκηνές από ταινία δράσης. Μια ομάδα ληστών πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής μια τολμηρή επιχείρηση στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του Λούβρου, αποσπώντας κοσμήματα ανυπολόγιστης αξίας μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Η εισβολή στο μουσείο

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, λίγο αφότου το μουσείο είχε ανοίξει για τους πρώτους επισκέπτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία ή τέσσερα άτομα χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχανισμό προσαρτημένο σε φορτηγό για να φτάσουν σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, στη νότια πλευρά του μουσείου που βλέπει προς τον Σηκουάνα.

Με τη βοήθεια τροχού, οι δράστες έκοψαν το παράθυρο, εισέβαλαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» και παραβίασαν δύο προθήκες κοσμημάτων. Ο στόχος τους φαίνεται πως ήταν τα κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι ληστές εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτες, εγκαταλείποντας κοντά στην έξοδο ένα μόνο αντικείμενο – τη στέψη της Ευγενίας, σπασμένη και μερικώς κατεστραμμένη.

Πολύτιμα αντικείμενα, ανυπολόγιστη ζημιά

Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, το συγκεκριμένο κόσμημα φέρει 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια και θεωρείται αριστούργημα της αυτοκρατορικής χρυσοχοΐας του 19ου αιώνα. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε πως πρόκειται για «μια άρτια οργανωμένη ομάδα επαγγελματιών» που ενήργησε με ταχύτητα και ακρίβεια.

«Όλα δείχνουν ότι είχαν μελετήσει σχολαστικά το σχέδιό τους. Ήξεραν τι αναζητούσαν και πώς να το πάρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως τα κλοπιμαία έχουν ιστορική και πολιτισμική αξία που καθιστά αδύνατη την πώλησή τους στην αγορά.

Το Λούβρο εκκενώθηκε - αντιδράσεις και πολιτικές αιχμές

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και χαρακτήρισε τη ληστεία «εξαιρετικά επαγγελματική». Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ το μουσείο παρέμεινε κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του χώρου και των αποδεικτικών στοιχείων.

Η αστυνομία απέκλεισε το τετράγωνο γύρω από το μουσείο, ενώ στη ράμπα του Quai François-Mitterrand παρέμενε το φορτηγό με τον ανυψωτικό μηχανισμό. Την έρευνα έχουν αναλάβει η Διεύθυνση Καταπολέμησης Εγκλημάτων κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OCBC) και η Μπριγάδα Καταστολής Ληστειών (BRB).

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημερώθηκε άμεσα, ενώ η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους εργαζομένους του μουσείου. Αντίθετα, ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, έκανε λόγο για «ανυπόφορη ταπείνωση για τη Γαλλία».

Συνδικαλιστικές οργανώσεις κατηγόρησαν τη διοίκηση του μουσείου για «πρωτοφανή κενά ασφαλείας», τονίζοντας ότι είχαν επισημάνει επανειλημμένα τις ελλείψεις στο σύστημα φύλαξης.

Η «Γκαλερί του Απόλλωνα» και οι θρυλικές ληστείες του Λούβρου

Η «Γκαλερί του Απόλλωνα» είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τμήματα του Λούβρου, διακοσμημένη με χρυσά ανάγλυφα και οροφές του 17ου αιώνα. Εκεί φυλάσσονται τα εναπομείναντα κοσμήματα της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, ανάμεσά τους οι πολύτιμοι λίθοι Regent, Sancy και Hortensia.

Η φετινή ληστεία προστίθεται σε μια μακρά λίστα ιστορικών υποθέσεων: το 1911 ο Ιταλός Βιντσέντζο Περούτζια έκλεψε τη «Μόνα Λίζα», το 1976 αφαιρέθηκε το διαμαντένιο σπαθί του Καρόλου Ι΄ και το 1990 ένας πίνακας του Ρενουάρ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

«Κομμάτι της γαλλικής ψυχής»

Το Λούβρο, που δέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των ζημιών. Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Πολιτισμού, «η ζημιά δεν είναι οικονομική, είναι πολιτισμική - πρόκειται για κομμάτι της γαλλικής ψυχής που χάθηκε μέσα σε επτά λεπτά».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ