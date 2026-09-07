«Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα»: Αντιδράσεις για το προκλητικό τραγούδι από σλαβόφωνους σε πανηγύρι της Φλώρινας (vid)

Ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Φίλιππο, τον Μέγα Αλέξανδρο και τη «μητέρα Μακεδονία» ακούστηκε σε πανηγύρι στη Μελίτη Φλώρινας, επαναφέροντας ένα ζήτημα που προκαλεί κατά καιρούς εντάσεις στη Δυτική Μακεδονία.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που απεικονίζει μια ομάδα από σλαβόφωνους κατοίκους σε χωριό της Φλώρινας να τραγουδούν στον δρόμο παραδοσιακά πατριωτικά τραγούδια υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας, με μερικούς... όχι και πολύ φιλικούς προς την Ελλάδα στίχους.

Συγκεκριμένα, στο χωριό Μελίτη της Φλώρινας, μια περιοχή με πολλούς σλαβόφωνους κατοίκους, μια ομάδα ανθρώπων βρέθηκε σε μια υπαίθρια γιορτή και τραγούδησαν και χόρεψαν το τραγούδι "Alexandar Car Makedonski (Ο Αλέξανδρος είναι βασιλιάς της Μακεδονίας)", της Suzana Spasovska, ιδιαίτερα γνωστή για την πορεία της στο λαϊκό και το παραδοσιακό τραγούδι της Βόρειας Μακεδονίας.

Το επίμαχο βίντεο

To βίντεο κοινοποίησε ο λογαριασμός Egejski Glas (Φωνή του Αιγαίου) με την περιγραφή «Νεαροί Μακεδόνες από την Ovčari Lerinsko γνωρίζουν την μακεδονική γλώσσα πολύ καλά και τραγουδούν μακεδονικά πατριωτικά τραγούδια ακόμα καλύτερα». Ovčari Lerinsko είναι η ονομασία του χωριού της Μελίτης στην σλαβομακεδονική γλώσσα.

Οι στίχοι αναφέρονται στον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο και παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη εθνική αφήγηση για την αρχαία Μακεδονία. Σε χαρακτηριστικό σημείο αναφέρεται ότι «οι Έλληνες έκαναν λάθος», ενώ το τραγούδι καταλήγει με τη φράση «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα». Μερικοί από τους στίχους του τραγουδιού είναι:

Ο Φίλιππος, ο Μακεδόνας βασιλιάς, οδηγούσε στρατό,

τον μακεδονικό στρατό εναντίον της Αθήνας. Οι Έλληνες έκαναν λάθος,

σε ξένους τάφους έκλαιγαν,

με ξένο βασιλιά χαίρονταν Η μητέρα Μακεδονία θα αποδείξει σε όλο τον κόσμο:

«Ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας βασιλιάς».

Η αλήθεια θα νικήσει, ο κόσμος θα φωνάξει:

«Φύγετε, Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα»

Το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται σε μια διαχρονική αντιπαράθεση που εμφανίζεται κατά καιρούς σε πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής: για ορισμένους, η χρήση της τοπικής σλαβικής γλωσσικής και μουσικής παράδοσης αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών της Φλώρινας, ενώ για άλλους, τραγούδια με αναφορές στην «απελευθέρωση» της Μακεδονίας ή με ευθείες επιθέσεις κατά των Ελλήνων αποτελούν έκφραση αλυτρωτικού εθνικισμού.

Στο βίντεο πάντως έχουν σχολιάσει κάτοικοι και των δύο χωρών με την σκοπιανή μεριά να έχει σχόλια όπως «Μπράβο, συνεχίστε έτσι, Μακεδόνες μας!» ή «Μπράβο Μακεδόνες, ας γίνουμε αληθινοί πατριώτες σαν εσάς». Από την ελληνική μεριά τα σχόλια είναι πιο «έντονα», με τους χρήστες να στέκονται απέναντι στον αλυτρωτισμό των γειτόνων.

Η σλαβόφωνη κοινότητα στη Φλώρινα

Η παρουσία σλαβόφωνων πληθυσμών στη Δυτική Μακεδονία έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Στην περιοχή της Φλώρινας υπάρχουν κοινότητες όπου διατηρήθηκαν τοπικές σλαβικές διάλεκτοι, συχνά παράλληλα με την ελληνική γλώσσα, ενώ έρευνα που επικαλείται στοιχεία από 43 χωριά της περιοχής της Φλώρινας είχε καταγράψει σημαντική παρουσία ομιλητών της τοπικής σλαβικής γλωσσικής ποικιλίας.

Στην περιοχή δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 1990 και το Ουράνιο Τόξο (Rainbow), πολιτικός φορέας που συνδέθηκε με τη διεκδίκηση δικαιωμάτων για την αυτοπροσδιοριζόμενη μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Το κόμμα ιδρύθηκε το 1994 και η Φλώρινα αποτέλεσε διαχρονικά βασικό πεδίο της πολιτικής του παρουσίας. Ωστόσο στην Φλώρινα το ζήτημα της αναγνώρισης «μακεδονικής μειονότητας» παραμένει πολιτικά και ιστορικά αμφιλεγόμενο. Η ίδια η ελληνική Πολιτεία έχει διαχρονικά υποστηρίξει ότι πρόκειται για ελληνικούς πληθυσμούς που σε ορισμένες περιοχές μιλούν τοπικό σλαβικό ιδίωμα, ενώ άλλοι κάτοικοι αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικά Μακεδόνες.

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