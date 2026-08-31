Το κόλπο του Μάικλ Τζάκσον για να δοκιμάσει τον σωματοφύλακά του: Η προσφορά των 1,1 εκατ. ευρώ

Πρώην σωματοφύλακας του τραγουδιστή υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρόταση εκατομμυρίων για φωτογραφίες των παιδιών του Τζάκσον, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για τεστ.

Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν γνωστός για την έντονη προστατευτικότητα που έδειχνε απέναντι στα παιδιά του, Πρινς και Πάρις, ιδιαίτερα απέναντι στα αδιάκριτα βλέμματα των παπαράτσι. Σύμφωνα με την αφήγηση ενός πρώην σωματοφύλακά του, η ανάγκη του να γνωρίζει ποιοι άνθρωποι γύρω του ήταν πραγματικά έμπιστοι τον οδήγησε σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο «τεστ» πίστης.

Ο Ματ Φιντς, επιχειρηματίας στον χώρο των πολεμικών τεχνών από τη Βρετανία, υποστηρίζει ότι εντάχθηκε στην ομάδα ασφαλείας του Τζάκσον στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όπως έχει δηλώσει, δεν είχε ανάγκη τον μισθό, καθώς είχε ήδη δημιουργήσει τη δική του περιουσία, και παρέμεινε κοντά στον τραγουδιστή κυρίως επειδή τον θεωρούσε φίλο του.

Η προσφορά που φέρεται να έκρυβε ένα μεγάλο μυστικό

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Φιντς σε πρόσφατη συνέντευξή του στο YouTube κανάλι The Art of Dialogue, περίπου τρία χρόνια μετά τη γνωριμία του με τον Τζάκσον δέχθηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα.

Ένας άνδρας, ο οποίος παρουσιάστηκε ως δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας News of the World, φέρεται να του έκανε μια εξαιρετικά δελεαστική πρόταση: περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ για μερικές καθαρές φωτογραφίες των παιδιών του Μάικλ Τζάκσον χωρίς τις μάσκες που χρησιμοποιούσαν συχνά όταν εμφανίζονταν δημόσια.

Ο πρώην σωματοφύλακας υποστηρίζει ότι εξοργίστηκε αμέσως. Αρνήθηκε την πρόταση και έκλεισε το τηλέφωνο, ενώ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Τζάκσον προκειμένου να τον ενημερώσει για την υποτιθέμενη προσπάθεια του βρετανικού ταμπλόιντ.

Όταν τελικά κατάφερε να μιλήσει μαζί του λίγες ημέρες αργότερα, περίμενε ότι ο τραγουδιστής θα ανησυχούσε. Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με την αφήγησή του, ο Τζάκσον συγκινήθηκε και τον ευχαρίστησε για τη στάση του. Τότε φέρεται να του αποκάλυψε την πραγματική αλήθεια: ο άνθρωπος που είχε τηλεφωνήσει δεν ήταν δημοσιογράφος και η πρόταση των εκατομμυρίων δεν ήταν πραγματική.

Ο Φιντς υποστηρίζει ότι ο Τζάκσον είχε οργανώσει ο ίδιος ολόκληρη την ιστορία, παραμορφώνοντας τη φωνή του, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο σωματοφύλακάς του θα δεχόταν να τον προδώσει για ένα τεράστιο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, ο Τζάκσον είχε υποβάλει σε παρόμοια δοκιμασία και άλλα μέλη του προσωπικού του, προσπαθώντας να εντοπίσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν πληροφορίες ή φωτογραφίες για την οικογένειά του.

Ο Φιντς υποστηρίζει ότι πέρασε τη δοκιμασία και πως το περιστατικό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη που του έδειχνε ο διάσημος τραγουδιστής.

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