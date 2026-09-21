Ένας λογαριασμός στο Instagram τρολάρει τον Χάρι Στάιλς και την Ζόι Κράβιτζ και ο κόσμος πιστεύει πως είναι ο Τσάνινγκ Τέιτουμ

Πώς ξεκίνησε η θεωρία για τον ψεύτικο λογαριασμό του Τσάνινγκ Τέιτουμ;

Ο κόσμος λατρεύει τις θεωρίες - ζει από αυτές για την ακρίβεια- και η τελευταία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, έχει γίνει viral. Πρωταγωνιστές, οι Χάρι Στάιλς, Ζόι Κράβιτζ και Τσάνινγκ Τέιτουμ. Σύμφωνα με τα όσα γράφονται, ο τελευταίος φέρεται να έχει ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram και να τρολάρει την πρώην αρραβωνιαστικιά του και τον νυν σύντροφό της.

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι παρατήρησαν πως ένα IG account που φέρει την ονομασία «Nonya Bidness», που έχει έναν follower μόνο, τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, είχε αφήσει σχόλια σχετικά με φήμες και άρθρα για την Ζόι Κράβιτζ και τον νέο αρραβωνιαστικό της, Χάρι Στάιλς.

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