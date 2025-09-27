Μάικλ Τζάκσον: Οι κατήγοροι για κακοποίηση ζητούν αποζημίωση με 9ψήφιο ποσό

Σοκ στη δικαστική υπόθεση Μάικλ Τζάκσον: Οι κατήγοροι για κακοποίηση διεκδικούν αποζημίωση με 9ψήφιο ποσό, αποκαλύπτοντας νέα έγγραφα που ανατρέπουν τα δεδομένα.

Σοκαριστικές εξελίξεις φέρνουν ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση κακοποίησης του Μάικλ Τζάκσον. Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, οι κατήγοροι Wade Robson και James Safechuck διεκδικούν αποζημίωση με 9ψήφιο ποσό από το Estate του θρυλικού τραγουδιστή.

Οι δύο άνδρες, που εμφανίστηκαν στο ντοκιμαντέρ Leaving Neverland (2019), είχαν καταθέσει αγωγές κατά των επιχειρήσεων του Μάικλ Τζάκσον ήδη από το 2013 και το 2014, αλλά οι υποθέσεις τους είχαν αρχικά απορριφθεί. Το 2023 όμως, το Εφετείο της Καλιφόρνιας αποφάσισε να τις επανεξετάσει, κρίνoντας ότι οι εταιρείες του τραγουδιστή είχαν υποχρέωση να προστατεύσουν τα θύματα.

Η αξία της αποζημίωσης και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσαν οι εκτελεστές της περιουσίας του Michael Jackson, John Branca και John McClain, οι κατήγοροι ζητούν συνολικά έως και 400 εκατομμύρια δολάρια. Η πλευρά του Estate υποστηρίζει ότι τέτοιες απαιτήσεις αποτελούν τεράστια πρόκληση και τονίζουν ότι η υπεράσπιση της υπόθεσης είναι καθοριστική για την προστασία της περιουσίας.

Η κόρη του τραγουδιστή, Paris Jackson, έχει εκφράσει αμφιβολίες για την οικονομική διαχείριση του Estate, αμφισβητώντας πληρωμές που ξεπερνούν τις 600.000 δολάρια προς δικηγορικές εταιρείες. Η διαφωνία αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στην ήδη έντονη υπόθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς εγείρει κρίσιμα ζητήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, την ευθύνη των επιχειρήσεων και την προστασία θυμάτων κακοποίησης. Αν οι απαιτήσεις των κατηγορητών γίνουν δεκτές, το ποσό που διεκδικείται θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία δικαστικών υποθέσεων.

