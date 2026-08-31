Απίστευτη σκηνή στο Λος Άντζελες: Οδηγός Porsche γκαζώνει ενώ την παίρνει γερανός (vid)

Ο οδηγός μιας Porsche πάτησε γκάζι τη στιγμή που το αυτοκίνητο βρισκόταν πάνω σε γερανό και κατάφερε να φύγει, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Μια απίστευτη σκηνή καταγράφηκε στο Λος Άντζελες, όταν οδηγός Porsche αποφάσισε να πατήσει γκάζι την ώρα που το πανάκριβο αυτοκίνητό του βρισκόταν συνδεδεμένο με γερανό και επρόκειτο να ρυμουλκηθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Αυγούστου, στην περιοχή του Γκλέντεϊλ. Η Porsche, που σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες ήταν μια Panamera, είχε ήδη συνδεθεί με τον βραχίονα του γερανού όταν ο οδηγός έκανε την απρόσμενη κίνησή του.

Πάτησε γκάζι και... μην τον είδατε

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο οδηγός βάζει μπροστά και επιταχύνει, με αποτέλεσμα να παρασύρει μαζί του τον μηχανισμό ρυμούλκησης.

Η προσπάθεια διαφυγής, ωστόσο, είχε σημαντικό κόστος για το ίδιο το αυτοκίνητο. Ο πίσω προφυλακτήρας υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ φαίνεται να προκλήθηκαν προβλήματα και σε άλλα μηχανικά μέρη του οχήματος. Παρά τις καταστροφές, ο οδηγός κατάφερε τελικά να απελευθερώσει την Porsche και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου μπορεί να ξεπερνά τα 100.000 δολάρια, γεγονός που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την απόφαση του οδηγού να ρισκάρει τόσο μεγάλες ζημιές προκειμένου να φύγει.

Γιατί πήγαν να πάρουν την Porsche;

Το βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι το αυτοκίνητο επρόκειτο να κατασχεθεί επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε πληρώσει τις δόσεις του.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή ήταν η αιτία της ρυμούλκησης. Άλλοι χρήστες υποστήριξαν ότι η Porsche μπορεί να είχε απομακρυνθεί επειδή ήταν παράνομα σταθμευμένη.

Έτσι, το πραγματικό περιστατικό που οδήγησε στη ρυμούλκηση παραμένει ασαφές. Αυτό που καταγράφεται ξεκάθαρα, πάντως, είναι η προσπάθεια του οδηγού να απομακρύνει το αυτοκίνητο με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος.

Ραντεβού στα... φαναρτζίδικα!

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