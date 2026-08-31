Σφοδρό τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή που ΙΧ χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε ταξί (vid)

Καρέ καρέ καταγράφηκε το τροχαίο στα Χανιά, όταν ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με ταξί τύπου βαν.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, στην περιοχή της Παρηγοριάς, με τη σύγκρουση δύο οχημάτων να καταγράφεται από κάμερα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν ένα ΙΧ που κινούνταν με κατεύθυνση προς Κίσσαμο φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο που δημοσίευσε το flashnews.gr, το αυτοκίνητο βγαίνει από την πορεία του και περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μάλιστα, το ΙΧ φτάνει μέχρι το πεζοδρόμιο, πριν συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με διερχόμενο ταξί τύπου βαν.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο ταμπλό του ταξί. Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ΙΧ και η σφοδρή σύγκρουση που ακολουθεί.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και λογομαχία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός του ταξί, ευτυχώς ελαφρά. Η σύγκρουση, πάντως, θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες, δεδομένου ότι σημειώθηκε μέσα στη νύχτα και σε δρόμο με διερχόμενα οχήματα.

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