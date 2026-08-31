Από το τσίρκο στο μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού στον κόσμο: Τα δύο φίδια που έγιναν «σταρ» του Bioparque Pantanal

Δύο φίδια που διασώθηκαν από τσίρκο στη Βραζιλία βρήκαν νέο σπίτι στο Bioparque Pantanal και πλέον κινούνται υπό επιτήρηση στους χώρους του.

Δύο φίδια που διασώθηκαν πριν από τρία χρόνια από τσίρκο στη Βραζιλία έχουν αφήσει πίσω τους τη ζωή των παραστάσεων και πλέον αποτελούν δύο από τους πιο ξεχωριστούς «κατοίκους» του Bioparque Pantanal, στο Κάμπο Γκράντε.

Πρόκειται για τον βόα Rachel Carson και τον αλμπίνο πύθωνα Capitu, οι οποίοι διασώθηκαν στην πόλη Αμαμπάι, στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ, έπειτα από παρέμβαση των Αρχών σε παράσταση τσίρκου. Ο ιδιοκτήτης του τσίρκου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7.875 ευρώ (47.380 ρεάλ Βραζιλίας), ενώ σε βάρος του κινήθηκαν διαδικασίες για παράνομη κατοχή άγριου ζώου και για εισαγωγή εξωτικού είδους στη χώρα χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Γιατί δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη φύση

Όταν μεταφέρθηκαν στο Bioparque, τα δύο φίδια είχαν ήδη περάσει αρκετά χρόνια σε ανθρώπινο περιβάλλον. Είχαν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία και δεν διέθεταν πλέον τις φυσικές δεξιότητες που θα χρειάζονταν για να επιβιώσουν μόνα τους στη φύση. Για τον λόγο αυτό, η επιστροφή τους στο φυσικό περιβάλλον δεν θεωρήθηκε ασφαλής επιλογή. Αντίθετα, εγκαταστάθηκαν στο Bioparque Pantanal, όπου βρίσκονται υπό τη φροντίδα και την παρακολούθηση εξειδικευμένης ομάδας.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία της νέας τους ζωής είναι ότι τα δύο φίδια δεν παραμένουν συνεχώς στους χώρους φιλοξενίας τους. Κατά διαστήματα, οι υπεύθυνοι τους επιτρέπουν να βγαίνουν από τους χώρους τους και να κινούνται στους διαδρόμους του Bioparque, πάντα υπό στενή επιτήρηση. Οι βόλτες αυτές δεν γίνονται μόνο για να εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες. Σύμφωνα με τους υπευθύνους, επιτρέπουν στα ζώα να εκτίθενται στο φυσικό φως και να έρχονται σε επαφή με διαφορετικά ερεθίσματα, όπως νέες μυρωδιές και ήχους. Η διαδικασία συμπληρώνει τον τεχνητό φωτισμό στους χώρους φιλοξενίας τους και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ibama.

Μια διεπιστημονική ομάδα παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση των δύο φιδιών, πραγματοποιώντας εξετάσεις και ελέγχοντας τη συμπεριφορά και την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον. Ο πύθωνας Capitu έχει μήκος περίπου 2,5 μέτρα, ενώ ο βόας Rachel Carson φτάνει περίπου τα 2 μέτρα. Το όνομα Rachel Carson παραπέμπει στην Αμερικανίδα επιστήμονα και συγγραφέα που θεωρείται πρωτοπόρος στην περιβαλλοντική προστασία και έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το βιβλίο Silent Spring, που κυκλοφόρησε το 1962.

239 ενυδρεία και περίπου 5 εκατομμύρια λίτρα νερού

Το Bioparque Pantanal αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα ενυδρείων γλυκού νερού στον κόσμο, διαθέτοντας 239 δεξαμενές και περίπου 5 εκατομμύρια λίτρα νερού. Το συγκρότημα εγκαινιάστηκε το 2022 στο Parque das Nações Indígenas, στο Κάμπο Γκράντε, και καταλαμβάνει έκταση περίπου 19.000 τετραγωνικών μέτρων. Στις εγκαταστάσεις φιλοξενούνται 458 είδη, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του έχουν περάσει από εκεί περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Στο Bioparque έχουν επίσης καταγραφεί αναπαραγωγές ειδών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η παρουσία των δύο φιδιών στο Bioparque έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αντί να αποτελούν μέρος μιας παράστασης, χρησιμοποιούνται πλέον ως ζωντανά παραδείγματα για τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης εκμετάλλευσης ζώων. Ο αλμπίνο πύθωνας Capitu έχει επιπλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για εξωτικό είδος που δεν είναι ενδημικό της Βραζιλίας και είχε εισαχθεί στη χώρα χωρίς την απαραίτητη άδεια.Έτσι, η ζωή των δύο φιδιών έχει αλλάξει ριζικά. Από τα φώτα και τις παραστάσεις του τσίρκου, βρίσκονται πλέον σε ένα οργανωμένο περιβάλλον όπου λαμβάνουν φροντίδα, υποβάλλονται σε εξετάσεις και έχουν τη δυνατότητα να εξερευνούν τους χώρους υπό την επίβλεψη ειδικών.

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