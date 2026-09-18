Fitness Influencer έχασε την ζωή του μετά από μια ακραία δίαιτα: Κατανάλωνε 10.000 θερμίδες ημερησίως

Ένα ακραίο challenge με στόχο την αύξηση και στη συνέχεια την απώλεια βάρους κατέληξε σε τραγωδία για έναν 30χρονο fitness influencer από τη Ρωσία

Ένας 30χρονος fitness influencer από την Ρωσία, έχασε την ζωή του αφού επιχείρησε ένα ακραίο challenge, στα πλαίσια του οποίου κατανάλωνε περίπου 10.000 θερμίδες την ημέρα, με σκοπό να πάρει βάρος και στην συνέχεια να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα απώλειας κιλών.

Ο Ντμίτρι Νουγιάνζιν από το Ορενμπούργκ, είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 43.000 follower στο Instagram, που αρχικά μοιραζόταν περιεχόμενο σχετικά με την γυμναστική, και τον τελευταίο καιρό κατέγραφε την προσπάθειά του να αυξήσει δραματικά το βάρος του. ο στόχος του ήταν να πάρει περίπου 25 κιλά και στην συνέχεια να χάσει βάρος μαζί με όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα αδυνατίσματος που ετοίμαζε.

Η ακραία δίαιτα των 10.000 θερμίδων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νουγιάνζιν, κατανάλωνε σχεδόν τέσσερις φορές την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα για έναν άντρα με την διατροφή του να περιλαμβάνει κυρίως τρόφιμα με υψηλές θερμίδες και fast food.

«Αυτή τη στιγμή παίρνω βάρος για το πρόγραμμα απώλειας κιλών και αυτή είναι η δίαιτά μου των 10.000 θερμίδων», είχε αναφέρει παρουσιάζοντας στους followers του το καθημερινό του διατροφικό πρόγραμμα. Για πρωινό έτρωγε γλυκά και μισή τούρτα, ενώ για μεσημεριανό περίπου 800 γραμμάρια dumplings με μαγιονέζα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έτρωγε πατατάκια και το βράδυ συνήθως ένα μπέργκερ και δύο μικρές πίτσες.

Μέσα σε περίπυο ένα μήνα, το βάρος του φαίνεται να αυξήθηκε από τα 92 κιλά στα 105, μια αύξηση 13 κιλών. Ωστόσο, το challenge διακόπηκε απότομα όταν ο Nuyanzin άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ακύρωσε προπονήσεις στο γυμναστήριο και είπε σε φίλους του ότι σκόπευε να επισκεφθεί γιατρό.

Τελικά έχασε την ζωή του

Φαίνεται πως ο νεαρός αθλητής πέθανε στον ύπνο του, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή. Ωστόσο, η επίσημη αιτία του θανάτου του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η τελευταία ανάρτησή του στο Instagram, τον έδειχνε να κρατά ένα σακουλάκι πατατάκια και να τρίβει την κοιλιά του, με την λεζάντα να αναφέρει: «Το ήθελα και τα κατάφερα!». Μετά τον θάνατό του, followers και γνωστοί του τον αποχαιρέτησαν διαδικτυακά, περιγράφοντάς τον ως έναν φωτεινό και θετικό άνθρωπο.

Το British Heart Foundation επισημαίνει ότι το αυξημένο σωματικό βάρος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης παραγόντων και παθήσεων που συνδέονται με καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη και ο διαβήτης τύπου 2.

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