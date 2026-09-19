Charli XCX: Ποζάρει για χάρη του νέου Playboy - «Λατρεύω τη σεξουαλικότητα χωρίς περιορισμούς»

Η Charli XCX πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του Playboy για το φθινόπωρο του 2026 και μιλά για τη σεξουαλικότητα, τη φωτογραφία και την υποκριτική.

Η Charli XCX πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο του φθινοπωρινού τεύχους του Playboy για το 2026, σε μια φωτογράφιση που αποτυπώνει τη Βρετανίδα τραγουδίστρια με μαύρα εσώρουχα, ψηλοτάκουνα παπούτσια και διάθεση που συνδυάζει τη θηλυκότητα με την ανεπιτήδευτη αυτοπεποίθηση.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, πάνω σε ένα σκάφος στον Τάμεση, με φόντο τον χαρακτηριστικό ορίζοντα της βρετανικής πρωτεύουσας. Πίσω από τον φακό βρέθηκε ο Έινταν Ζαμίρι, σκηνοθέτης της σατιρικής ταινίας The Moment της A24, στην οποία συμμετέχει η Charli XCX.

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