«Καρφί» Τσίπρα σε Μητσοτάκη για Κωνσταντέλια: «Είδατε τι έπαθε που του έκανε μια ευχή» (vid)

Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε με χιούμορ την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.

Την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γιάννη Κωνσταντέλια, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της πόλης.

Ο Αλέξης Τσίπρας, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του και μιλώντας, όπως είπε, με... ποδοσφαιρικούς όρους, έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την αναφορά του πρωθυπουργού στον ποδοσφαιριστή.

«Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδατε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα έγινε με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο πρώτο του παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ στη Bundesliga.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του με τη γερμανική ομάδα και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια κατά την πρόσφατη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο θέμα με το συγκεκριμένο σχόλιο, συνδέοντας χιουμοριστικά την αναφορά του πρωθυπουργού με τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ