Σημάδια στην πλάτη είχε το νεκρό βρέφος που βρέθηκε σε βάζο στην Κυψέλη: Με αφροδίσια νοσήματα τα άλλα δύο παιδιά

Σημάδια που πιθανολογείται ότι προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρει το βρέφος που βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, κρυμμένο σε βαλίτσα εντός διαμερίσματος Airbnb.

Σύμφωνα με το protothema, στο σώμα του βρέφους φέρεται να υπάρχουν σημάδια στην πλάτη, τα οποία εξετάζονται εξονυχιστικά από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζονται άμεσα με τα αίτια του θανάτου του, αν επρόκειτο δηλαδή για εγκληματική ενέργεια.

Με αφροδίσια νοσήματα τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας

Την ίδια στιγμή, εφιαλτικές είναι οι αποκαλύψεις για τα άλλα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας, ηλικίας 12 και 9 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου κατά τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι νοσούν από αφροδίσια νοσήματα.

Παράλληλα, λίγο πριν τις 11 το πρωί, ο 43χρονος Έλληνας που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος προσήχθη συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου, καθώς οι έρευνες της Ασφάλειας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων, ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του (η οποία αρχικά είχε δώσει ψευδή ημερομηνία γέννησης) και η 15χρονη κόρη τους, κανείς εκ των οποίων δεν έχει συγγενική σχέση με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, αναμένεται να κατηγορηθούν σε πρώτη φάση για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Επιπλέον, ο 43χρονος καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται ως σύντροφος της 15χρονης, θα βρεθούν αντιμέτωποι και με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 26χρονος είναι γνωστός στις αρχές καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση του σκληρού ναρκωτικού «σίσα».

Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ιατροδικαστική έκθεση. Η πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να ρίξει φως στο ποια είναι η βιολογική μητέρα του βρέφους, εξετάζοντας παράλληλα τον ισχυρισμό της 38χρονης Γερμανίδας ότι το παιδί ήταν δικό της.

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