Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την καταβολή των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, με τους συνεργάτες του να δίνουν στο βίντεο αισθητική εμπνευσμένη από το GTA 6

Στην καταβολή της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τα χρήματα πιστώνονται σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με την ενίσχυση να αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η αναφορά στο GTA 6

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, επέλεξε να συνδέσει την οικονομική ενίσχυση με την επικαιρότητα γύρω από το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI, με τους συνεργάτες του να επιχειρούν να μεταφέρουν και στο ίδιο το βίντεο τη χαρακτηριστική αισθητική του δημοφιλούς παιχνιδιού. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έκανε μια χιουμοριστική αναφορά:

«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το GTA 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Όπως ανέφερε στο βίντεο, η οικονομική ενίσχυση θα τους δώσει τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα επιπλέον δώρο αυτές τις γιορτές.

Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το ποσό της ενίσχυσης είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι.

Ο ίδιος απέδωσε τη δυνατότητα αύξησης του ποσού στην πορεία της οικονομίας και στα αυξημένα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο τέλος Νοεμβρίου η ίδια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και στους πολίτες με αναπηρία.

«Ξέρω καλά ότι τα 400 ευρώ δεν λύνουν το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας», κατέληξε στο μήνυμά του.

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