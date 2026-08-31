Πορτοσάλτε για Κωνσταντέλια: «Τι κακιασμένη κοινωνία που έχουμε, τους γλωσσοτρώμε αντί να χαιρόμαστε»

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε τις αντιδράσεις για τον Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και τον τραυματισμό του, κάνοντας λόγο για «κακιασμένη κοινωνία»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ των Πιτταρά και Οικονόμου, μαζί με τον Χ. Ιωάννου και τον Σ. Σουρμελίδη, βρέθηκε ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος θέλησε να κάνει μια τοποθέτηση σχετικά με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και όσα προηγήθηκαν αυτού.

«Τι κακιασμένη κοινωνία που έχουμε. Τρεις φορές έπαιξε το παλικάρι και έπαθε τέτοιο τραυματισμό. Τι γλωσσοφαγία είναι αυτή; Τι κακή ενέργεια πάνω του;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε πως το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να κάνουν καριέρα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, επισημαίνοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι πλέον παγκοσμιοποιημένο και οι μετακινήσεις παικτών από τη μία ομάδα στην άλλη αποτελούν μέρος της πραγματικότητας του αθλήματος. «Να μας ενδιαφέρει να κάνουν καριέρα. Το ποδόσφαιρο είναι παγκοσμιοποιημένο, έτσι γίνεται. Αλλάζουν ομάδες οι ποδοσφαιριστές και μόνο στην Ελλάδα κάνουμε έτσι», σημείωσε.

«Είναι μια φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που χαίρεσαι να τους βλέπεις»

Ο Άρης Πορτοσάλτε αναφέρθηκε και στη νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει στήριξη και χαρά για την πορεία τους, αντί για αρνητική κριτική.

«Είναι μια φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που χαίρεσαι να τους βλέπεις και οι ομάδες τους στηρίζονται σε αυτούς. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε. Αντί αυτού, τους γλωσσοτρώμε», είπε χαρακτηριστικά.

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