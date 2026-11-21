Μετασεισμικός έλεγχος ή οδηγίες στον Λευτέρη Σούμποτιτς για σωστό pick n'roll στους παίκτες του Παναθηναϊκού;

Μια εικόνα στο Χ, με τον Άκη Τσοχατζόπουλο να δίνει γνώση (ή να προσποιείται πως το κάνει) σε ένα αρκετά σύνθετο θέμα, μας ενέπνευσε για το παρακάτω θέμα. Μέσα σε πέντε εικόνες, η καθημερινότητα ενός Έλληνα πολιτικού που βρίσκεται στην κυβέρνηση, εν προκειμένω του Άκη Τσοχατζόπουλου.

Κάποιες στιγμές άγγιζαν το σουρεαλισμό, κάποιες άλλες ήταν απλώς περίεργες.

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