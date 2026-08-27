Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: «Για Κωνσταντέλια δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα» (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και αποκάλυψε τη χιουμοριστική ατάκα νεαρού ακροατή για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Κατά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, η οποία προσθέτει πέντε νέους σταθμούς στο δίκτυο.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό κατά την έξοδό του από τον σταθμό Μίκρα. Όπως είπε, μια γυναίκα τον πλησίασε, του έδειξε το σπίτι της που βρίσκεται δίπλα στον σταθμό και του είπε: «Ήμουν νια και γέρασα». Ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι η φράση αυτή «περικλείει συνοπτικά» την ιστορία της υποχρέωσης που είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

«Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια!»

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια χιουμοριστική παρένθεση, λέγοντας πως «δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες». Όπως ανέφερε, καθώς κατευθυνόταν στη συνάντηση, άκουσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό έναν νεαρό ακροατή να λέει, εμφανώς εκνευρισμένος: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια!»

«Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα», σχολίασε χαμογελώντας ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ. Πρόσθεσε, πάντως, ότι χαίρεται όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες του εξωτερικού.

Η επέκταση του Μετρό

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας ότι το έργο προσθέτει πέντε νέους σταθμούς και αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προανήγγειλε επιτάχυνση των μελετών για την επέκταση προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ