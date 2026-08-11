Marfin: Προφυλακιστέα η 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπρηστική επίθεση του 2010

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010, με την ίδια να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη Ελληνίδα που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010.

Η κατηγορούμενη, η οποία απολογήθηκε την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας, αρνήθηκε όσα της αποδίδονται. Μέσω του πολυσέλιδου υπομνήματος που κατέθεσε ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, υποστηρίζει ότι δεν είχε κανέναν υποστηρικτικό ρόλο στους δράστες και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα πως βρισκόταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης.

Τι υποστήριξε στην απολογία της

Η 46χρονη υποστήριξε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα επεισόδια. Όπως ανέφερε, είχε γνωρίσει τους δύο συγκατηγορουμένους της στον χώρο της συγκέντρωσης. Ως μάρτυρας είχε καταθέσει νωρίτερα και η αδελφή της, η οποία υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί της στην περιοχή. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δύο γυναίκες είχαν περάσει από το κτίριο της Marfin, αλλά είχαν αποχωρήσει πριν από την επίθεση.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί την αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού της δικογραφίας, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει ταυτοποίηση της 46χρονης, αλλά μόνο περιορισμένη ένδειξη ομοιότητας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το ίδιο υλικό είχε εξεταστεί και το 2022, όταν η υπόθεση είχε αρχειοθετηθεί. Η 46χρονη έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο τον πραγματογνώμονα Γ. Καραθανάση, ο οποίος, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν εντόπισε νέα δεδομένα στα ψηφιακά πειστήρια σε σχέση με εκείνα που είχαν εξεταστεί το 2022. Ο συνήγορός της έχει επίσης υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί την παρουσία της στο σημείο.

Η 46χρονη μεταφέρθηκε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές Αρχές. Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών. Ενώπιον του δικαστηρίου του Γουέστμινστερ παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα που προέβλεπε το αγγλικό δίκαιο, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται ως συνεργοί. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου. Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από νέα έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin.

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