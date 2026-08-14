Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο στην Πρέβεζα: 8 άτομα στο νοσοκομείο μετά την καραμπόλα φορτηγού και 3 ΙΧ

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας την Παρασκευή 14/8.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας την Παρασκευή 14/8 στο οποίο ενεπλάκησαν τρία IX αυτοκίνητα και μία νταλίκα.

Συνολικά οκτώ άνθρωποι, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας για ιατρική παρακολούθηση, ωστόσο η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr.