Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο στην Πρέβεζα: 8 άτομα στο νοσοκομείο μετά την καραμπόλα φορτηγού και 3 ΙΧ
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Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας την Παρασκευή 14/8.
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας την Παρασκευή 14/8 στο οποίο ενεπλάκησαν τρία IX αυτοκίνητα και μία νταλίκα.
Συνολικά οκτώ άνθρωποι, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας για ιατρική παρακολούθηση, ωστόσο η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
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