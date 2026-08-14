Ένα κτίριο «λήγει» στα 50; Τι λέει γνωστός αρχιτέκτονας και τι προβλέπουν οι κανονισμοί

Τα 50 χρόνια θεωρούνται η ελάχιστη διάρκεια ζωής για τις συνήθεις κτιριακές κατασκευές, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί όταν συμπληρώσει μισό αιώνα.

Η διάρκεια ζωής ενός κτιρίου είναι ένα θέμα που προκαλεί συχνά τόσο συζητήσεις όσο και σύγχυση. Η νομοθεσία ορίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 50 ετών για τις συνήθεις κτιριακές κατασκευές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μετά την πάροδο αυτής της περιόδου το κτίριο πρέπει να κατεδαφιστεί.

Η νομοθεσία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου. Σημαντικό ρόλο παίζουν η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, ο σωστός σχεδιασμός, ένα αρχιτεκτονικό έργο προσαρμοσμένο στις συνθήκες του εδάφους και το κλίμα της περιοχής, καθώς και η σωστή εκτέλεση της κατασκευής και οι φυσικές καταστροφές.

Αυτό εξήγησε ο αρχιτέκτονας Eduardo Saz στο YouTube, επισημαίνοντας ότι η απάντηση στο ερώτημα για τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου «χρειάζεται αρκετές αποχρώσεις». Μετά τη συμπλήρωση 50 ετών, τα κτίρια υποβάλλονται σε υποχρεωτικές περιοδικές επιθεωρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια η κατοικησιμότητά αλλά και η στατικότητά τους.

Η έλλειψη συντήρησης, σε συνδυασμό με προβλήματα όπως η υγρασία και οι διαρροές, απρόβλεπτες υπερφορτώσεις, μετακινήσεις του εδάφους, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και έκτακτα φαινόμενα, όπως πυρκαγιές ή πλημμύρες, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου. Το ίδιο ισχύει για τη διάβρωση και τις ανακαινίσεις που πραγματοποιούνται με την πάροδο του χρόνου.

Τι πρέπει να προσέξετε σε ένα παλιό ακίνητο

Όταν κάποιος εξετάζει την αγορά ενός παλαιότερου ακινήτου, είναι απαραίτητο να ελέγχει την κατάσταση του κτιρίου, αλλά και να εξετάζει σχετικά έγγραφα, όπως η Τεχνική Επιθεώρηση Κτιρίου, όπως τόνισε ο Saz. «Οι απαιτήσεις του Τεχνικού Κώδικα Δόμησης εφαρμόζονται στις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής, αλλά και στη διατήρηση και συντήρηση των κτιρίων».

Παράλληλα, ο ειδικός υπογράμμισε την υποχρέωση των ιδιοκτητών να διατηρούν το κτίριο σε καλή κατάσταση «μέσω της σωστής χρήσης και συντήρησής του». Η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τον Νόμο περί Ρύθμισης της Δόμησης και τον Νόμο περί Οριζόντιας Ιδιοκτησίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ