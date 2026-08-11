Δραματική κατάσταση στην Κολομβία μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ: Πάνω από 130 οι νεκροί (vid)

Δραματικά αυξάνεται ο απολογισμός του καταστροφικού σεισμού των 7,4 βαθμών που έπληξε τη δυτική Κολομβία, με τουλάχιστον 132 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η Κολομβία ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 132 και των τραυματιών στους 570, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Η Περέιρα βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής με 60 νεκρούς, ενώ πέντε μεγάλες πόλεις, η Περέιρα, το Κάλι, η Κιμπντό, η Μανισάλες και η Αρμενία, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και επτά αεροδρόμια παραμένουν κλειστά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περισσότερες από 1.500 κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

NEW footage is circulating from a magnitude 7.4 earthquake that struck Colombia's Pacific region today.



The epicenter was near San José del Palmar in Chocó department, at a depth of around 96 km.



It was felt strongly across much of Colombia—including Bogotá, Medellín, and… pic.twitter.com/X03limcIts August 10, 2026

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια: Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα

Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, περιέγραψε την κατάσταση ως «κρίσιμη», κάνοντας λόγο για πολλούς τραυματίες και εγκλωβισμένους. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Ρισαράλντα, Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, σημείωσε ότι οι εικόνες είναι «πραγματικά σοκαριστικές, με τραυματίες και προσόψεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει».

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με διασώστες, πυροσβέστες και στρατιωτικούς να επιχειρούν στα σημεία της καταστροφής. Μεταξύ των κατασκευών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές βρίσκονται και οι παιδιατρικές και νεογνολογικές εγκαταστάσεις νοσοκομείου στο Κάλι.

OMG, this is terrifying. Footage showing the shaking from the M7.2 earthquake that hit Colombia earlier.



👀 Watch until the end.



📍 Pereirapic.twitter.com/vS2slBg53X — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 10, 2026

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής και έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στις πληγείσες περιοχές, με πρώτη προτεραιότητα τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ανθρώπων από τα ερείπια.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες.

«Δεν έχουμε ούτε ρεύμα ούτε κινητή τηλεφωνία»

Οι μαρτυρίες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι: «Δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό, ούτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ήταν ισχυρός, πολύ ισχυρός... πράγματα έπεσαν μέσα στο σπίτι», δήλωσε 66χρονη κάτοικος της περιοχής.

Στην Περέιρα, ο 50χρονος Χάιμε Ζουλουάγκα περιέγραψε πολλά κτίρια με δομικές ζημιές ή κατεστραμμένες προσόψεις, ενώ οι κάτοικοι απέφευγαν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους φοβούμενοι νέες ισχυρές δονήσεις.

🇨🇴 A building literally crumbles as huge chunks of concrete fall near people running out of it in Colombia during the 7.4-magnitude earthquake. pic.twitter.com/ln1t5dHkcU August 10, 2026

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