Το κόλπο με αλουμινόχαρτο στα συρτάρια της κουζίνας: Γιατί πρέπει να το κάνετε και σε τι χρησιμεύει

Ένα απλό κόλπο με αλουμινόχαρτο στον πάτο των συρταριών υπόσχεται να κρατήσει το ξύλο σε εξαιρετική κατάσταση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι συμβουλές που μεταδίδονται από στόμα σε στόμα επαναφέρουν συχνά στην επικαιρότητα παλιές, δοκιμασμένες λύσεις για το σπίτι. Ένα από αυτά τα έξυπνα κόλπα που χρησιμοποιούν ξανά νοικοκυριά είναι η επένδυση του εσωτερικού των συρταριών με αλουμινόχαρτο.

Παρόλο που με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται μια ξεπερασμένη συνήθεια, στην πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να διατηρήσουμε την κουζίνα μας σε εξαιρετική κατάσταση.

Σε τι βοηθάει το να βάζεις αλουμινόχαρτο στον πάτο των συρταριών;

Τοποθετώντας ένα απλό φύλλο αλουμινόχαρτου στη βάση των συρταριών, προλαμβάνουμε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο ξύλο από μια τυχαία διαρροή λαδιού ή από τα υπολείμματα των τροφίμων.

Το συγκεκριμένο υλικό απομονώνει αποτελεσματικά την επιφάνεια και εμποδίζει την υγρασία να εισχωρήσει στα σημεία όπου αποθηκεύουμε τα μαχαιροπίρουνα ή τα μαγειρικά σκεύη.

Το μεγαλύτερο όφελος αυτής της μεθόδου φαίνεται την ώρα που πρέπει να τακτοποιήσουμε και να καθαρίσουμε την κουζίνα. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μπελαλίδικο είναι να αδειάζουμε ολόκληρο το συρτάρι και να τρίβουμε τις γωνίες όταν χυθεί κάποιες φορές κάποιο υγρό ή όταν γεμίσει ο πάτος με ψίχουλα.

Με αυτή την τεχνική, η διαδικασία γίνεται υπόθεση λίγων δευτερολέπτων. Αν ο πάτος λερωθεί ή σκιστεί από την τριβή των εργαλείων κουζίνας, απλώς αφαιρούμε το λερωμένο αλουμινόχαρτο και στρώνουμε ένα καινούργιο φύλλο. Παράλληλα, αποφεύγοντας τη χρήση σκληρών χημικών καθαριστικών και το επίμονο τρίψιμο, προστατεύουμε το ίδιο το ξύλο από τη φθορά του χρόνου.

Πέρα από το πρακτικό κομμάτι της καθαριότητας, το αλουμινόχαρτο βοηθάει πολύ και στην οπτική εικόνα του συρταριού. Η ασημένια επιφάνεια δίνει μια ομοιόμορφη και καθαρή όψη στο εσωτερικό, διευκολύνοντας την οργάνωση για τα μαχαιροπίρουνα, τις φόρμες ζαχαροπλαστικής ή τα καπάκια που θέλουμε να κρατήσουμε προστατευμένα από τη σκόνη.

Το (αναγκαίο) βασικό βήμα για να πετύχει το κόλπο

Για να πετύχει όμως το κόλπο, υπάρχει ένα βασικό βήμα που δεν πρέπει να παραλείψουμε. Πριν κόψουμε το αλουμινόχαρτο στις διαστάσεις του συρταριού, είναι απαραίτητο να αδειάσουμε εντελώς το περιεχόμενό του και να στεγνώσουμε σχολαστικά όλη την επιφάνεια.

Αν εγκλωβιστεί υγρασία ή σταγόνες νερού κάτω από το φύλλο αλουμινίου, θα πετύχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας ζημιά στο ξύλο λόγω συμπύκνωσης. Με τον πάτο εντελώς στεγνό, το συρτάρι παραμένει πλήρως προστατευμένο από κάθε απρόοπτο.

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