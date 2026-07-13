Νέα εξέλιξη στην υπόθεση Marfin: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό

Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Marfin το 2010. Ξεκινούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα.

Νέα σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της τραγωδίας της Marfin, καθώς οι βρετανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας το 2010, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους (εκ των οποίων η μία έγκυος).

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/7) στη Βρετανία, όπου η 46χρονη ζει τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοσή της στη χώρα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις δύο ακόμη ανδρών, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση και έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη (14/7).

Η 46χρονη είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών και, πριν από λίγες ημέρες, είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και υποστηρίζοντας την αθωότητά της. Παράλληλα, είχε εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα ώστε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο που εκπροσωπεί τόσο την 46χρονη όσο και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η γυναίκα ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις και δήλωσε διαθέσιμη να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία.

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