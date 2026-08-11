Ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ αντάλλαξε social media με ταξιδιώτισσες στο λιμάνι του Πειραιά: «Λευτέρης στα λατινικά» (vid)

Σουρεάλ στιγμές στο λιμάνι του Πειραιά, με τον δημοσιογράφο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος να ανταλλάσσει social media με ταξιδιώτισσες.

Ενώ η «μεγάλη έξοδος» των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι δημοσιογράφοι ανά κανάλια συνομιλούν μαζί τους για να μαθαίνουν πληροφορίες για τα ταξίδια τους, αλλά και τα... social media τους.

Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, συνομίλησε με την Αναστασία και την Ανδριάννα, δύο κοπέλες (ήταν και επιπλέον μία κρυμμένη) που έβαλαν προορισμό για τη Νάξο.

Αφού έμαθε τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι τους, τις ρώτησε αν θα δουν το απόσπασμα στο YouTube. Η μία απάντησε: «Θα το δω σίγουρα στο TikTok» και εκείνη τη στιγμή ο δημοσιογράφος έκανε μια τολμηρή κίνηση: «Θα με βρείτε εμένα στα social. Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος στα λατινικά στο Instagram».

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: «Βουλιάζουν» τα λιμάνια με δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να χτυπά «κόκκινο».

Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και τους δημοφιλείς θερινούς προορισμούς, με τη μεγαλύτερη κίνηση του τριημέρου να καταγράφεται την Κυριακή (9/8). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων βρίσκεται σε πλήρη κορύφωση.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων με την εκτιμώμενη κίνηση να φθάνει τους 34.441 επιβάτες. Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια για 7.320 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 58 δρομολόγια, εξυπηρετώντας 9.270 άτομα.

Η έντονη αυτή αύξηση αποτελεί συνέχεια της μαζικής εξόδου του Σαββάτου (8/8), οπότε και απέπλευσαν από τον Πειραιά 25 πλοία με 32.876 επιβάτες για το Αιγαίο και τις Κυκλάδες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 52 δρομολόγια με 11.468 επιβάτες.

Συνολικά υπολογίζεται ότι με τη λήξη του τριημέρου θα έχουν αναχωρήσει 129.201 επιβάτες. Για την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων και την αποφυγή καθυστερήσεων, οι λιμενικές Αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στους χώρους των λιμανιών τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

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