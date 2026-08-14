Παρένθετη μητέρα είπε «όχι» στην άμβλωση που της ζήτησαν οι βιολογικοί γονείς

Το βρέφος διαγνώστηκε με σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς και η ίδια μεταφέρθηκε στο Τέξας προκειμένου να χειρουργηθεί το παιδί μετά την γέννηση.

Μια παρένθετη μητέρα από την Αλάσκα, αρνήθηκε να τερματήσει την εγκυμοσύνη της μετά από αίτημα των βιολογικών γονέων, και μεταφέρθηκε στο Τέξας όπου και γέννησε το αγοράκι.

Η παρένθετη μητέρα, ΜακΚένα Γουέστ, γέννησε το αγοράκι, το οποίο ονομάστηκε Γκάμπριελ, το πρωί της Τετάρτης 12 Αυγούστου στο Ντάλας, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Λίνκολν Γουίλσον.

Η ασυνήθιστη υπόθεση έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και έχει οδηγήσει τη Γουέστ και τους βιολογικούς γονείς σε μια δικαστική διαμάχη.

Οι γονείς ζήτησαν άμβλωση μετά τον υπέρηχο

Η Γουέστ, νοσοκόμα από την Αλάσκα, δήλωσε ότι εγγράφηκε σε πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας τον Φεβρουάριο του 2025 και σύντομα αντιστοιχίθηκε με ένα ζευγάρι.

Κατά την διάρκεια της 20ής εβδομάδας τη κύησης, το μωρό διαγνώστηκε με μια σοβαρή καρδιολογική πάθηση, που ονομάζεται σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS) και επηρεάζει την φυσιολογική ροή του αίματος.

Έτσι οι βιολογικοί γονείς Ναουσίν Γκιλκάρ και Ομάρ Αχμέντ της ζήτησαν να διακόψει την εγκυμοσύνη, επικαλούμενοι το συμβόλαιο μητρότητας που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές.

Ένα μωρό με αυτή την πάθηση πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση αμέσως μετά την γέννησή του, καθώς οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ μικρές.

Η Γουέστ, ωστόσο, αρνήθηκε να διακόψει την εγκυμοσύνη και ταξίδεψε από το σπίτι της στην Αλάσκα στο Τέξας, προκειμένου να βρει νοσοκομείο με εξειδικευμένη εμπειρία στο HLHS. Μετά την γέννηση, δήλωσε ότι το αγοράκι θα υποβληθεί σε θεραπεία που θα του σώσει τη ζωή για τη συγγενή καρδιοπάθειά του.

«Απλώς δεν ήξερα τι να κάνω... Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια απελπιστική διάγνωση. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλω να αγωνιστώ τόσο πολύ για αυτό το μικρό αγόρι… μπορεί απολύτως να συνεχίσει να ζει μια πλήρη ζωή και αξίζει αυτή την ευκαιρία».

Η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας

Μόλις λίγες ώρες πριν γεννήσει την Τετάρτη, ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, εξασφάλισε έκτακτη δικαστική εντολή που θα διασφάλιζε ότι ο Γκάμπριελ θα λάμβανε «σωτήρια για τη ζωή του ιατρική φροντίδα».

Η συγκεκριμένη εντολή εμποδίζει οποιονδήποτε να στερήσει ή να παρεμποδίσει την απαραίτητη θεραπεία ή να απομακρύνει, να πάρει εξιτήριο ή να μεταφέρει το παιδί, ενώ το δικαστήριο εξετάζει την υπόθεση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.