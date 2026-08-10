Πάρος: Ο ιδιοκτήτης του beach bar «καίει» τον πατέρα του 4χρονου: «Δεν ήταν κοντά στο παιδί»

Τη δική του εκδοχή για την τραγωδία με τον πνιγμό του 4χρονου παιδιού σε πισίνα beach bar στην Πάρο έδωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, στρέφοντας τα πυρά του κατά του πατέρα.

Νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον τραγικό θάνατο του 4χρονου παιδιού, το οποίο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην περιοχή Πούντα της Πάρου.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, τοποθετήθηκε για το συμβάν, ισχυριζόμενος πως ο πατέρας του ανήλικου είχε επιδείξει παρόμοια αμελή συμπεριφορά και στο παρελθόν.

«Δεν ήταν κοντά στο παιδί, προσπαθήσαμε να τον διώξουμε»

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία, ο πατέρας είχε επισκεφθεί ξανά το κατάστημα πριν από περίπου έναν μήνα, αφήνοντας τότε το παιδί ολομόναχο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περιγράφοντας το προηγούμενο περιστατικό, ο ιδιοκτήτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω "έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;" κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

Παράλληλα, αναφορικά με τη μοιραία ημέρα της τραγωδίας, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε πως ο πατέρας δεν βρισκόταν κοντά στο παιδί την ώρα που εκείνο βρισκόταν στην πισίνα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε πως ο γονέας «ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν, δεν τους είδα».

Ο ίδιος υποστήριξε πως το φαινόμενο της έλλειψης επίβλεψης των ανηλίκων από τους γονείς τους ήταν καθημερινό στην επιχείρηση, γεγονός που προκαλούσε συνεχείς εντάσεις: «Μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και βγάζουν αρνητικά σχόλια στις σελίδες».

Η αλλιώτικη εκδοχή του πατέρα

Παρόλα αυτά, η εκδοχή που δίνει ο πατέρας του 4χρονου παιδιού είναι τελείως διαφορετική, καθώς περιγράφει τις δραματικές στιγμές της τραγωδίας και καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Μιλώντας στο STAR, υποστήριξε πως η οικογένεια βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από την πισίνα: «Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε. Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού. Τρέξαμε γρήγορα».

Περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που ακολούθησαν, ο πατέρας ανέφερε πως ενημερώθηκε από την κόρη του: «Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου "μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα". Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει "φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή"».

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι στο σημείο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέσα προστασίας και πρώτων βοηθειών, δηλώνοντας αποφασισμένος να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων. Υποστηρίζει μάλιστα πως η παρουσία εξειδικευμένου ατόμου για τη διαρκή επίβλεψη της πισίνας θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του παιδιού του.

Στρέφοντας τα πυρά του προς τον ιδιοκτήτη, ο πατέρας δήλωσε: «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει "παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί"».

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