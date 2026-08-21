Επιγραφή στον Πειραιά απαντά στο αν υπήρχε πατσάς πριν 2.100 χρόνια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ποδαράκια, κοιλιά, πνευμόνια και έτοιμος ο αρχαίος πατσάς!
Στο αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά εκτίθεται μια επιγραφή που αποκαλύπτει κάτι από τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της πόλης τον 1ο αιώνα π.Χ.
Είναι κάτι που μπορούμε να το περιγράψουμε ως αγορανομική επιγραφή εκείνης της εποχής, αν και φαίνεται πως λειτουργούσε ως επίσημος τιμοκατάλογος για τα προϊόντα των εφθοπωλείων, των καταστημάτων που μοιάζουν με τα σημερινά πατσατζίδικα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Δεν σκοτώνουν οι σεισμοί ανθρώπους»: Γνωστός σεισμολόγος κατηγορεί τους αρχιτέκτονες για τους θανάτους
- Ανατροπή στον καιρό: «Μαλακώνει» το σενάριο για καύσωνα διαρκείας – Η νέα πρόγνωση Κολυδά
- «Επισκευάσιμο; Αυτό;»: Η οργή της γυναίκας στη Σαλαμίνα που είδε τους μηχανικούς να σημαδεύουν κίτρινο το σπίτι της (vid)