Επιγραφή στον Πειραιά απαντά στο αν υπήρχε πατσάς πριν 2.100 χρόνια

Ποδαράκια, κοιλιά, πνευμόνια και έτοιμος ο αρχαίος πατσάς!

Στο αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά εκτίθεται μια επιγραφή που αποκαλύπτει κάτι από τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της πόλης τον 1ο αιώνα π.Χ.

Είναι κάτι που μπορούμε να το περιγράψουμε ως αγορανομική επιγραφή εκείνης της εποχής, αν και φαίνεται πως λειτουργούσε ως επίσημος τιμοκατάλογος για τα προϊόντα των εφθοπωλείων, των καταστημάτων που μοιάζουν με τα σημερινά πατσατζίδικα.

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