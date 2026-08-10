Οι αρχιτέκτονες καταρρίπτουν τον μύθο των προκατασκευασμένων σπιτιών: «Ο κόσμος νομίζει πως είναι φθηνά και αυτό είναι λάθος»

Αρχιτέκτονας καταρρίπτει τον μύθο ότι τα προκατασκευασμένα σπίτια είναι απαραίτητα πιο οικονομικά, προειδοποιώντας για τις κρυφές παραμέτρους που εκτοξεύουν το τελικό κόστος.

Τα προκατασκευασμένα σπίτια έχουν αποκτήσει σημαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε όσους αναζητούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στην παραδοσιακή δόμηση.

Η ταχύτητα συναρμολόγησης, η δυνατότητα να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού και η εντύπωση ότι πρόκειται για μια πιο οικονομική επιλογή, έχουν καταστήσει αυτού του τύπου τις κατοικίες ιδιαίτερα ελκυστικές.

Τα λάθη που κάνουν οι ιδιοκτήτες με τα προκάτ σπίτια

Ωστόσο, ο αρχιτέκτονας Damián Gil καλεί τους ενδιαφερόμενους να εξετάσουν με επιφύλαξη την ιδέα ότι ένα προκατασκευασμένο σπίτι είναι αυτόματα φθηνότερο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα βασικότερα λάθη είναι η επιλογή του κατασκευαστικού συστήματος με μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση χρημάτων, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις πραγματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη.

«Εσύ τι θέλεις; Ένα σπίτι ή ένα προκατασκευασμένο σπίτι;», διερωτάται ο Gil, υποστηρίζοντας πως το σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι ο σχεδιασμός της κατοικίας που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης και στη συνέχεια η επιλογή της κατασκευαστικής μεθόδου.

Το γεγονός ότι μια κατοικία κατασκευάζεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε βιομηχανική μονάδα δεν σημαίνει ότι θα είναι φθηνότερη από μια συμβατική οικοδομή. Η τελική τιμή εξαρτάται από πλήθος παραγόντων:

Τα υλικά : Η ποιότητα των υλικών και τα φινιρίσματα διαμορφώνουν το τελικό ποσό.

: Η ποιότητα των υλικών και τα φινιρίσματα διαμορφώνουν το τελικό ποσό. Τον σχεδιασμό : Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, οι διαστάσεις και η διαρρύθμιση επηρεάζουν άμεσα το κόστος.

: Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, οι διαστάσεις και η διαρρύθμιση επηρεάζουν άμεσα το κόστος. Την πολυπλοκότητα: Η προσθήκη όγκων, ημιυπαίθριων χώρων ή διπλών υψών ανεβάζει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η περίπτωση των κοντέινερς και το πραγματικό εύρος τιμών

Το παράδειγμα των κατοικιών που κατασκευάζονται από ναυτιλιακά εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερς) είναι χαρακτηριστικό. Μια απλή κατασκευή μπορεί να κρατήσει τον προϋπολογισμό χαμηλά, αλλά όταν προστίθενται σύνθετα αρχιτεκτονικά στοιχεία, το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να κυμανθεί από 500€ έως και πάνω από 2.000€.

Παράλληλα, τα πιο οικονομικά μοντέλα επιτυγχάνουν χαμηλές τιμές με βασικές λύσεις, όμως η αναβάθμιση των προδιαγραφών αυξάνει θεαματικά το τελικό ποσό. Ένα μικρό ξύλινο σπίτι μπορεί να ξεκινά από τις 35.000€, ενώ τα μεσαία μοντέλα από σκυρόδεμα ή με το κλειδί στο χέρι κυμαίνονται από 80.000€ έως και 250.000€.

Συνεπώς, η αρχική τιμή που διαφημίζεται σπάνια αντιπροσωπεύει το τελικό κόστος του σπιτιού που θέλει πραγματικά να χτίσει ο πελάτης.

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