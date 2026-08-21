«Ένα ντους και 15 στρώματα για 100 άτομα»: Οργή στη Σκύρο για τις αδιανόητες συνθήκες φιλοξενίας των πυροσβεστών

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαμονής των πυροσβεστών που επιχείρησαν στο νησί της Σκύρου, με τις τοπικές αρχές να δέχονται σκληρή κριτική.

Εικόνες ντροπής και απόλυτης απαξίωσης περίμεναν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που κατέφθασαν στη Σκύρο για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Αφού έδωσαν μια εξαντλητική μάχη 24 ωρών μέσα στα μέτωπα της φωτιάς, οι μάχιμοι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε έναν χώρο φιλοξενίας που δεν πληρούσε ούτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής.

Την απαράδεκτη εικόνα έφερε στη δημοσιότητα ο πυροσβέστης Αποστόλης Πυργιώτης, αναρτώντας φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει την πραγματικότητα που βίωσαν οι συνάδελφοί του.

Τριτοκοσμικές υποδομές για 100 ανθρώπους

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, οι περίπου 100 άνδρες της Πυροσβεστικής υποχρεώθηκαν να μοιράζονται μόλις δύο τουαλέτες, ενώ υπήρχε διαθέσιμη μόνο μία ντουζιέρα με παγωμένο νερό. Οι υπόλοιπες υδραυλικές εγκαταστάσεις ήταν εκτός λειτουργίας, στερώντας από το προσωπικό τη δυνατότητα να πλυθεί και να ανακουφιστεί από την αποπνικτική κάπνα.

Ανάλογα αποκαρδιωτική ήταν και η κατάσταση στο θέμα της διανυκτέρευσης. Αρχικά, τους μοιράστηκαν μόλις 15 λεπτά στρώματα γυμναστικής για να κοιμηθούν στο τσιμέντο. Χρειάστηκε να περάσει ένα τριήμερο ώστε να εμφανιστούν 20 φορητά κρεβάτια, αριθμός παντελώς ανεπαρκής για την κάλυψη της δύναμης.

Η αδιαφορία των αρχών και το φιλότιμο των ντόπιων

Ο κ. Πυργιώτης άσκησε οξεία κριτική στη δημοτική αρχή, αναφέροντας ότι παρά τις οχλήσεις, κανένα συνεργείο δεν στάλθηκε για την αποκατάσταση των ζημιών στις βρύσες και τα ντους.

Στον αντίποδα της κρατικής ανεπάρκειας, η τοπική κοινωνία στάθηκε στο πλευρό των δυνάμεων πυρόσβεσης. Κάτοικοι και επαγγελματίες της Σκύρου κινητοποιήθηκαν αμέσως, προσφέροντας φαγητό, εμφιαλωμένα νερά και κάθε δυνατή βοήθεια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στους ανθρώπους που προστάτευσαν το νησί τους.

Η δημοσίευση του Αποστόλη Πυργιώτη

«Αυτή την αντιμετώπιση είχαν και έχουν οι περίπου 100 Πυροσβέστες από τον δήμο Σκύρου! Ένα ντουζ και αυτό χαλασμένο με κρύο και μόνο νερό και δύο τουαλέτες! Ο ύπνος; Σε στρώματα γυμναστηρίου τα οποία φυσικά δεν ήταν πάνω από 15. Την τρίτη ημέρα ήρθαν και 20 ράντζα! 24 ώρες στο μέτωπο και μετά εκεί! Μετά πάλι στο μέτωπο! Δεν ήθελα να σχολιάσω τίποτα γιατί ο κόσμος τής Σκύρου οι απλοί πολίτες και όλος ο χώρος των επαγγελματιών έδωσαν τα πάντα για εμάς τούς Πυροσβέστες αλλά μετά από τηλέφωνα που πήραμε από την πρώτη ημέρα δεν ανταποκρίθηκε κανένας από τον δήμο! Έστω έναν υδραυλικό δήμαρχε δεν είχες για φτιάξει τα άλλα 3 ντουζ και να βάλει ζεστό νερό; Με όλα αυτά που γράφω θα ήθελα για μία ακόμα φορά να πω πώς οι κάτοικοι τής Σκύρου έκαναν τα πάντα για εμάς και τούς ευχαριστούμε!».

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