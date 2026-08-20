«Δεν σκοτώνουν οι σεισμοί ανθρώπους»: Γνωστός σεισμολόγος κατηγορεί τους αρχιτέκτονες για του θανάτους

Ένα κτίριο μπορεί να μετατρέψει έναν σεισμό σε τραγωδία ή να προστατεύσει τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό.

Τις τελευταίες ημέρες η Γρανάδα έχει καταγράψει δεκάδες σεισμικές δονήσεις, με την τελευταία να φτάνει τα 3,4 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ισπανικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, οι συνεχείς δονήσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους.

Το φαινόμενο επαναφέρει το ερώτημα για το πόσο ανθεκτικά είναι τα κτίρια απέναντι στους σεισμούς. Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Shigeru Ban, ο οποίος έχει μεγαλώσει σε μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου, θεωρεί ότι η αρχιτεκτονική έχει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των ανθρώπων.

Οι σεισμοί δεν σκοτώνουν, τα κτίρια σκοτώνουν

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Ban είχε υποστηρίξει ότι οι επιπτώσεις των σεισμών είναι ευθύνη των αρχιτεκτόνων, καθώς τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν τις σεισμικές δονήσεις.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό της Ιαπωνίας το 2011, εξήγησε ότι τα ψηλά κτίρια που είχαν κατασκευαστεί μετά το 1981, όταν άλλαξαν οι οικοδομικοί κανονισμοί, δεν κατέρρευσαν, και έτσι ο ίδιος είπε πως οι σεισμοί δεν σκοτώνουν κανέναν. Το κάνουν τα συντρίμμια των κτιρίων. Είναι μια καταστροφή που προκαλεί ο άνθρωπος.

Εξαίρεση αποτελούν τα τσουνάμι, για τα οποία ο Ban υποστηρίζει ότι απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση και αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό των πόλεων.

Πώς κατασκευάζονται τα πιο ανθεκτικά κτίρια

Σε χώρες όπου οι σεισμοί είναι συχνοί, ο σχεδιασμός των κτιρίων προσαρμόζεται ώστε να περιορίζονται οι συνέπειες των δονήσεων. Μία από τις βασικές επιλογές είναι η χρήση μεταλλικού σκελετού από χάλυβα, τόσο στις δοκούς όσο και στις κολόνες, σε συνδυασμό με τεχνικές αντισεισμικής προστασίας όπως οι σεισμικοί μονωτές.

Ο Ban, ο οποίος τιμήθηκε με το Βραβείο Princess of Asturias for Concord το 2022, υποστηρίζει ουσιαστικά ότι ένας σεισμός δεν χρειάζεται να μετατραπεί αναπόφευκτα σε ανθρώπινη τραγωδία: μεγάλο μέρος της καταστροφής μπορεί να περιοριστεί ήδη από τον σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων.

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