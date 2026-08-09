Πάρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 4χρονου που πνίγηκε σε πισίνα – «Έφυγε ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου»

Ο πατέρας του 4χρονου περιγράφει τις δραματικές στιγμές και καταγγέλλει ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες μετά τον θάνατο του 4χρονου αγοριού, το οποίο πνίγηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε πισίνα beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Ο πατέρας του παιδιού περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, από τη στιγμή που η κόρη του τον ενημέρωσε ότι ο μικρός είχε πέσει στην πισίνα, μέχρι την προσπάθεια ανάνηψης και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας. Παράλληλα, καταγγέλλει ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας της επιχείρησης και δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, στον χώρο δεν υπήρχε πιστοποιημένος ναυαγοσώστης που να επιτηρεί την πισίνα, ενώ καταγγέλλει πως δεν υπήρχαν ούτε απινιδωτής ούτε οργανωμένο φαρμακείο.

«Έκανα ΚΑΡΠΑ και του έδινα το φιλί της ζωής»

Ο μπάρμαν της επιχείρησης ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα και βούτηξε για να το ανασύρει.

«Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».

Ο πατέρας περιέγραψε και τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε απομακρυνθεί από κοντά του. «Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε».

Όπως ανέφερε, οι γονείς βρίσκονταν στον χώρο του φαγητού, περίπου δέκα μέτρα από την πισίνα, και όχι στη θάλασσα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. «Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού».

Ο ίδιος περιέγραψε και την αγωνιώδη διακομιδή του παιδιού στο Κέντρο Υγείας Πάρου. «Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις του έδινε και το οξυγόνο».

Όταν ρωτήθηκε εάν το παιδί επανήλθε, η απάντησή του ραγίζει καρδιές: «Όχι, δεν επανήλθε».

«Δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας»

Ο πατέρας καταγγέλλει ότι η πισίνα δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας και υποστηρίζει ότι η παρουσία πιστοποιημένου ναυαγοσώστη θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

«Δεν ήταν δουλειά του μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας».

Όπως ανέφερε, η πισίνα είχε βάθος από περίπου 1,40 έως δύο μέτρα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι εάν υπήρχε άνθρωπος που θα επιτηρούσε συνεχώς την πισίνα, το παιδί του θα μπορούσε να είχε σωθεί. «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…».

Ο πατέρας αναφέρθηκε και στον ιδιοκτήτη του beach bar, ο οποίος, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης. «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 χρονών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού του. «Θα κινηθώ νομικά. Ήδη έχω ασκήσει την ποινική του δίωξη».

«Το εγγονάκι μου χάθηκε...»

Συγκλονισμένος είναι και ο παππούς του 4χρονου, ο οποίος μίλησε για την απώλεια του εγγονού του και άφησε αιχμές για την ασφάλεια στην επιχείρηση.

«Το εγγονάκι μου χάθηκε γιατί δεν είχε ναυαγοσώστη. Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και με τόσο κόσμο να δουλεύει εκεί μέσα και να μην έχει ναυαγοσώστη, θέλει κρέμασμα στο Σύνταγμα».

Σε άλλη του δήλωση στο MEGA, ο παππούς δεν κατάφερε να κρύψει τον πόνο του για τον χαμό του παιδιού.

«Πονάω πιο πολύ από τους γονείς, πονάω. Όλη νύχτα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου γιατί ήταν το εγγονάκι μου. Ήρθαν από την Αθήνα εδώ για να καθίσουν κανένα μήνα, να δω κι εγώ τα εγγονάκια μου λίγο. Και τώρα πάει το παιδάκι μου, πάει ο άγγελός μου, πάει το αγοράκι μας, έφυγε και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί».

Πώς έγινε η τραγωδία στην Πάρο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης στην περιοχή της Πούντας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, το 4χρονο αγόρι βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του, όταν απομακρύνθηκε από την επίβλεψή τους και κατευθύνθηκε προς την πισίνα.

Δύο γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο φέρεται να αντιλήφθηκαν πρώτες το παιδί μέσα στο νερό και ενημέρωσαν εργαζόμενο της επιχείρησης. Ο μπάρμαν έσπευσε στην πισίνα, βούτηξε και ανέσυρε το παιδί.

Ακολούθησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. Στο σημείο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος φέρεται να συνέδραμε στην προσπάθεια μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Το 4χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται τόσο κατά τη διακομιδή όσο και μετά την άφιξή του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar

Ο ιδιοκτήτης του beach bar οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου και αφέθηκε ελεύθερος.

Σε βάρος του, αλλά και των γονέων του παιδιού, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις των παρευρισκομένων και τα στοιχεία που αφορούν τα μέτρα ασφαλείας και την εποπτεία της πισίνας.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 4χρονου προσπαθεί να διαχειριστεί μια ανείπωτη απώλεια, ενώ η έρευνα αναμένεται να φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ