«Έβλεπαν παγετώνες να καταρρέουν και χειροκροτούσαν»: Ξεναγοί στην Ανταρκτική παραιτούνται λόγω των τουριστών

Την παραίτησή τους υπέβαλαν ξεναγοί στην Ανταρκτική, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για τους τουρίστες που χειροκροτούσαν βλέποντας τους παγετώνες να καταρρέουν.

Πρώην ξεναγός στην Ανταρκτική προκάλεσε... ντόρο με τις αποκαλύψεις του για τις αντιδράσεις των επισκεπτών απέναντι σε ένα από τα πιο καταστροφικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.

Μετά από πολυετή εμπειρία στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού στις παγωμένες περιοχές, ο ίδιος αποφάσισε να εγκαταλείψει την εργασία του, συνειδητοποιώντας την παντελή άγνοια που επιδεικνύουν οι τουρίστες όταν παρακολουθούν με ενθουσιασμό τη λιώσιμο και την αποκόλληση των παγετώνων.

«Δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει;»

«Έβλεπες τεράστιες αποκολλήσεις παγετώνων και σου ερχόταν να κλάψεις. Αλλά όλοι οι τουρίστες χειροκροτούσαν. Και σκεφτόσουν... Δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει;», δήλωσε ανώνυμα στον επιστημονικό ιστότοπο Phys.org.

Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ένα ηθικό δίλημμα σε μια ομάδα έως και 25 ξεναγών, οι οποίοι πήραν την απόφαση να αφήσουν πίσω τους τις παγωμένες εκτάσεις, προκειμένου να σταματήσουν να συμβάλλουν στον αυξανόμενο υπερτουρισμό της περιοχής.

Η «παγίδα» του υπερτουρισμού στην Ανταρκτική

Η ροή των επισκεπτών στο νότιο ήπειρο καταγράφει κατακόρυφη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Για την τουριστική περίοδο 2025-2026 προβλέπονται περισσότερες από 120.000 αφίξεις, ενώ την επόμενη δεκαετία ο αριθμός των τουριστών αναμένεται να αγγίξει σχεδόν τους 500.000.

Αν και ο αρχικός στόχος της προώθησης του τουρισμού στην Ανταρκτική ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το αποτέλεσμα αποδείχθηκε εντελώς διαφορετικό.

Εκτός από την κλιματική κρίση, η συνεχής παρουσία ανθρώπων επιβαρύνει άμεσα την τοπική πανίδα. «Πολύ συχνά, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι πιγκουίνοι είχαν μόλις λίγες ώρες ξεκούρασης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την υπόλοιπη ημέρα, εκατοντάδες άνθρωποι περπατούσαν ασταμάτητα ανάμεσα στις αποικίες τους», εξομολογείται ένας άλλος πρώην ξεναγός.

Παρά την απόφαση των επαγγελματιών να αποχωρήσουν για να μην ενισχύουν την υποβάθμιση ενός από τα τελευταία παρθένα καταφύγια του πλανήτη, η κυκλοφορία των κρουαζιερόπλοιων συνεχίζεται ανεξέλεγκτη, με τις αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της Ανταρκτικής Χερσονήσου να είναι πλέον εμφανείς.

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