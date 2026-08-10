Κάθετος ο Νετανιάχου για Παλαιστινιακό κράτος: «Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα ιδρυθεί ποτέ»

Ο Νετανιάχου απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει υπαναχώρηση χωρίς τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Σε μια κίνηση που προκαλεί νέους τριγμούς στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ανοιχτά ότι η χώρα του απέρριψε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έκδοση ενός νέου οδικού χάρτη 15 σημείων από το Συμβούλιο Ειρήνης, με στόχο τη επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς ζητάει το Ισραήλ: «Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα...»

Το Ισραήλ θέτει ως απόλυτη προϋπόθεση τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρηση των στρατιωτικών του δυνάμεων από την περιοχή.

Στις πρώτες του δηλώσεις που αναφέρονται άμεσα στο αμερικανικό έγγραφο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Θέλω να είμαι ακριβής εδώ: Το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων».

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σταθερή θέση της κυβέρνησής του σχετικά με την παρουσία του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας: «Δεν θα αποχωρήσει καθόλου μέχρι η Χαμάς να αφοπλιστεί πραγματικά και θα συνεχίσει να ματαιώνει απειλές εναντίον των δυνάμεων και των πολιτών μας».

Παράλληλα, έκλεισε οριστικά το ενδεχόμενο δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους για τους Παλαιστίνιους, δηλώνοντας: «Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, ούτε στη Γάζα ούτε στη Δυτική Όχθη».

כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית - לא בעזה ולא ביו"ש. לא פת״חסטאן ולא חמאסטאן. pic.twitter.com/C1W8BIjckQ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 10, 2026

Η αντίδραση της Χαμάς

Από την πλευρά της, η Χαμάς διαμήνυσε ότι παραμένει αφοσιωμένη στον οδικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, ζητώντας την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων πίσω από την «κίτρινη γραμμή».

Ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, τοποθετήθηκε στο X αναφέροντας: «Περιμένουμε από τους μεσολαβητές και τον Αμερικανό εγγυητή να πιέσουν τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του να τηρήσουν τον οδικό χάρτη και να μην παρακωλύουν τη διαδικασία για εσωτερικούς πολιτικούς και εκλογικούς λόγους».

🚨 Hamas anticipates that the United States and mediators will “press Netanyahu and his government to adhere to the roadmap,” according to senior official Basem Naim speaking to Reuters.



He notes that Hamas continues to uphold the roadmap established with mediators and peace… pic.twitter.com/JE7Q5Pei8R — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) August 10, 2026

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