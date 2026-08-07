ΟΑΚΑ: 12 συλλήψεις πριν το Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948 για ναρκωτικά και φωτοβολίδες

Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων προχώρησαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια προληπτικών ελέγχων στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Στη σύλληψη δώδεκα ατόμων, ηλικίας από 17 έως 49 ετών, προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που διενεργήθηκαν στις 5 Αυγούστου 2026 στο ΟΑΚΑ, ενόψει του αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΤΣΣΚΑ 1948.

Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων, καθώς και για μέτρα αντιμετώπισης της βίας σε αθλητικούς χώρους.

Τα ευρήματα των σωματικών ελέγχων

Στους σωματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά των θυρών του σταδίου πριν από την έναρξη του αγώνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητες κάνναβης στην κατοχή εννέα εκ των κατηγορουμένων και δύο συσκευές λέιζερ και ένα καπνογόνο στην κατοχή τριών άλλων ατόμων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. γύρω από τους αθλητικούς χώρους συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ