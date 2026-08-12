Σουρωτήρι, κουτί δημητριακών, αλουμινόχαρτο: Πώς μπορείς να δεις την έκλειψη ηλίου με πράγματα που έχεις στην κουζίνα

Πώς μπορείς να δεις την έκλειψη ηλίου, με πράγματα που έχεις... στην κουζίνα σου. Τι προτείνεται για την παρατήρηση του φαινομένου για όσους δεν έχουν ειδικά γυαλιά.

Όλοι περιμένουν πώς και πώς το φαινόμενο της ολικής έκλειψης του ηλίου, και προς μεγάλη έκπληξη ήδη τα ειδικά γυαλιά για την παρατήρησή του, έχουν εξαντληθεί από τις αγορές.

Ωστόσο, αν θέλει κανείς να παρατηρήσει το φαινόμενο καλά και με ασφάλεια, υπάρχουν και DIY τρόποι... τελευταίας στιγμής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

