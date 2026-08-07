Βίντεο-σοκ στο Περού: Μαέστρος παρενοχλεί σεξουαλικά τραγουδίστρια - «Κάθε φορά έβαζε το χέρι του πάνω μου»

Περουβιανός μαέστρος παρενοχλούσε συστηματικά τραγουδίστρια, με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος να αδιαφορούν χαρακτηριστικά.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Περού το βίντεο που καταγράφει τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε η 26χρονη τραγουδίστρια Νάλντι Σαλδάνια από τον μαέστρο του συγκροτήματος La Bella Luz.

Την αρπάζει, τη φιλάει και τη θωπεύει στα στήθη και τα οπίσθιά της

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου κατά τη διάρκεια πρόβας στη Λίμα. Στα πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ο μαέστρος και πιανίστας Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα φαίνεται να επιτίθεται στη νεαρή τραγουδίστρια μόλις εκείνη βγαίνει από την τουαλέτα. Ο θύτης προσπαθεί να τη φιλήσει και, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές της να ξεφύγει, επιμένει να θωπεύει τα στήθη και τα οπίσθιά της.

Η Σαλδάνια, από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της περουβιανής κούμπια, κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία την επομένη ημέρα. Ωστόσο, το συγκρότημα, στο οποίο τραγουδούσε επί τρία χρόνια, επέδειξε αδιαφορία και αδράνεια. Η τραγουδίστρια παρέμεινε στο σχήμα για ακόμα έναν μήνα πριν αποχωρήσει, ενώ το συγκρότημα απομάκρυνε τον Τσαβέστα μόνο όταν τα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας.

VIDEO | La cantante peruana Naldy Saldaña ha acusado al director de la orquesta de cumbia La Bella Luz, César Sánchez, de tocamientos indebidos e intento de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en un ensayo de grupo y fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar. pic.twitter.com/s9hhiwZn8B August 5, 2026

Συστηματικά την παρενοχλούσε ο μαέστρος: Τα υπόλοιπα μέλη αδιαφορούσαν

Όπως αποκαλύπτει η 26χρονη, το καταγεγραμμένο επεισόδιο δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά η κορύφωση μιας συστηματικής παρενόχλησης: «Δεν ήταν η πρώτη φορά. Εκείνον τον τελευταίο μήνα απέφευγα ακόμη και να πηγαίνω στην τουαλέτα. Κάθε φορά που έμπαινα, έβαζε το χέρι του πάνω μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιέγραψε πως ένιωθε εντελώς μόνη και απροστάτευτη, καθώς τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος την αντιμετώπισαν με αδιαφορία, λέγοντάς της απλώς «σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θύτης είναι ξάδελφος του ιδρυτή του συγκροτήματος, Όσκαρ Κουστόδιο Τσαβέστα, γεγονός που εξηγεί την κάλυψη που απολάμβανε.

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση

Περιγράφοντας τις τρομακτικές στιγμές που ζούσε, η Σαλδάνια εξήγησε πως ο μαέστρος της έκλεισε τον δρόμο, την άρπαξε σφιχτά και άρχισε να την αγγίζει παντού παρά τον φόβο και την παράλυση που ένιωθε η ίδια εκείνη τη στιγμή.

Για την υπόθεση έχει ήδη κινητοποιηθεί η Ειδική Εισαγγελία για τη Βία κατά των Γυναικών στο Περού, διενεργώντας έρευνα για το αδίκημα των ασελγών πράξεων και των πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς συναίνεση.

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